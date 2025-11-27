Top 5 mẫu xe cổ điển có khoang động cơ đẹp nhất lịch sử 27/11/2025 10:32

(PLO)- Mẫu xe cổ điển cao cấp không chỉ đẹp ngoại thất, khoang động cơ là nơi phô diễn tinh hoa cơ khí và sự tỉ mỉ của các kỹ sư.

Giới mộ điệu xe cổ điển cao cấp có tiêu chuẩn thẩm mỹ khác biệt. Họ thường quan tâm đến khoang động cơ hơn là thiết kế ngoại thất mà công chúng thường chú ý. Đây là nơi hội tụ tinh hoa cơ khí, nơi các kỹ sư và nhà thiết kế phô diễn sự tỉ mỉ.

Ảnh minh họa một số dòng xe: Ảnh AI

Năm mẫu xe cổ điển sau đây, từ giữa thập niên 50 đến giữa thập niên 90, đã chứng minh vẻ đẹp thực sự nằm ở bên trong "trái tim" của cỗ máy.

Ferrari 250 Testa Rossa (Năm 1957)

Mở đầu danh sách là "viên ngọc quý" của làng đua xe cuối những năm 50, đầu những năm 60.

Xe sử dụng động cơ V12 3.0 lít mang tên "Colombo", được tạo ra để đáp ứng quy định của Giải vô địch xe thể thao thế giới (cấm động cơ dung tích trên 3 lít). Ngay sau khi ra mắt, mẫu xe này gặt hái nhiều thành công với 3 lần vô địch Le Mans (năm 1958, 1960 và 1961), mang về 3 danh hiệu vô địch nhà sản xuất cho Ferrari.

Khoang động cơ được ví như tác phẩm nghệ thuật, thể hiện sự chú ý đến từng chi tiết. Nắp cam sơn màu đỏ tươi là điểm nhấn tạo nên tên gọi của chiếc xe. Trong tiếng Ý, "Testa Rossa" có nghĩa là "đầu đỏ".

Ferrari 250 Testa Rossa (Năm 1957). Ảnh: Ferrari.



Lamborghini Miura (Năm 1966)

Vài năm sau khi Ferrari 250 Testa Rossa ngừng sản xuất, một mẫu xe Ý khác được giới thiệu với khoang động cơ ấn tượng và độc đáo.

Đây là mẫu xe thương mại đầu tiên và duy nhất trên thế giới trang bị động cơ V12 đặt ngang. Khối động cơ 4.0 lít do Giotto Bizzarrini thiết kế được xoay sang một bên, tương tự hộp số, để vừa vặn với khoang xe Miura. Xe có ba phiên bản (P400, P400S, P400SV) với công suất lần lượt là 345, 365 và 380 mã lực. Cách bố trí động cơ lạ mắt mang đến diện mạo nổi bật, tạo nên vẻ đẹp trường tồn và sức hấp dẫn thị giác.

Bugatti EB110 (Năm 1991)

Mẫu xe này được định nghĩa là siêu xe hiện đại đầu tiên trên thế giới, vượt qua mọi giới hạn về hiệu suất và đánh dấu sự hồi sinh của thương hiệu Bugatti.

Xe được Bugatti Automobili SpA ra mắt vào năm 1991. Động cơ V12 tăng áp kép 3,5 lít sản sinh công suất 553 mã lực. Ở phiên bản EB110 SS (Super Sport), xe mạnh mẽ hơn khi tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 3,2 giây. Động cơ không chỉ mạnh mẽ mà còn sở hữu kiểu dáng thanh lịch, đẹp mắt.

McLaren F1 (Năm 1992)

Vài tháng sau khi Bugatti EB110 SS ra mắt, McLaren F1 xuất hiện đầy hoành tráng và trở thành sáng tạo nổi tiếng nhất của McLaren.

Siêu xe do nhà thiết kế huyền thoại Gordon Murray chắp bút. "Trái tim" của xe là động cơ V12 6.0 lít của BMW, do Paul Rosche thiết kế, đạt công suất 618 mã lực và tốc độ tối đa 391 km/h. Đáng chú ý, khoang máy sử dụng lá vàng để cách nhiệt và tản nhiệt tối ưu. Chi tiết này không chỉ nâng cao khả năng vận hành mà còn tạo hiệu ứng thị giác xa hoa cho khoang động cơ.

Alfa Romeo GTV (Năm 1994)

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Alfa Romeo GTV (Gran Turismo Veloce), một chiếc coupe 2+2 thể thao.

GTV có nghĩa là "Chuyến du lịch Grand Touring nhanh". Điểm nhấn thú vị nhất của xe là các biến thể của động cơ Busso V6, được đặt theo tên nhà thiết kế Giuseppe Busso.

Động cơ Busso V6 tạo ấn tượng thị giác mạnh mẽ. Dòng chữ "Alfa Romeo" màu đỏ tươi nổi bật trên nền kim loại sáng bóng. Thiết kế ngoại thất hình nêm góc cạnh, lưới tản nhiệt nhỏ và đuôi Kamm do hãng Pininfarina đảm nhiệm cũng góp phần tôn vinh tổng thể chiếc xe.