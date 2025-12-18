EU hủy lệnh cấm xe xăng: Hãng xe chia rẽ, Toyota thắng thế 18/12/2025 08:39

(PLO)- Quyết định của Liên minh châu Âu (EU) về việc hủy bỏ lệnh cấm động cơ đốt trong vào năm 2035 khiến các nhà sản xuất ô tô chia rẽ sâu sắc.

Theo đó, trong khi Volvo và Kia phản đối động thái này thì Volkswagen, Renault, BMW cùng nhiều hãng xe khác lại có quan điểm ủng hộ.

Volvo và Kia phản đối. Ảnh: Motor 1.

Nhóm phản đối lo ngại mất sức cạnh tranh

Tháng 9-2024, dù đã hủy bỏ mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện nhưng Volvo vẫn kiên quyết cho rằng EU nên duy trì lệnh cấm xe xăng từ năm 2035.

Hãng không hài lòng trước đề xuất mới của Ủy ban châu Âu (EC) vì cho rằng việc đảo ngược lệnh cấm sẽ làm suy yếu khả năng cạnh tranh của châu lục. Đại diện Volvo nhấn mạnh họ đã xây dựng được danh mục xe điện trong chưa đầy 10 năm và tin rằng các đối thủ khác cũng có thể làm được tương tự.

Tương tự, Kia cũng ủng hộ việc loại bỏ động cơ truyền thống. Ông Marc Hedrich, Giám đốc điều hành Kia tại châu Âu, cảnh báo việc ngăn chặn lộ trình xe điện đang diễn ra sẽ gây thiệt hại tài chính lớn cho doanh nghiệp.

Đa số hãng xe ủng hộ sự linh hoạt

Trái ngược với Volvo và Kia, đa số nhà sản xuất khác đều ủng hộ EC. Volkswagen gọi đề xuất này là "thực tế" và hợp lý về kinh tế.

Renault hoan nghênh gói cập nhật, đặc biệt là sáng kiến "Xe nhỏ giá rẻ" (phân loại M1E). Sáng kiến này giúp khuyến khích sản xuất xe điện tại châu Âu thông qua việc nới lỏng quy định và các ưu đãi "tín dụng siêu cấp".

BMW có quan điểm khá linh hoạt. Một mặt, hãng ủng hộ tiếp tục dùng động cơ đốt trong sau năm 2035. Mặt khác, BMW coi việc thắt chặt quy định khí thải chỉ là giải pháp tạm thời.

Stellantis, Mercedes và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) đều đồng tình với việc bãi bỏ lệnh cấm. Ông Ola Kallenius (Mercedes/ACEA) cảnh báo mục tiêu năm 2035 là phi thực tế. ACEA đánh giá quyết định rút lại lệnh cấm là bước đầu tiên để tạo ra lộ trình khả thi hơn cho ngành ô tô.

Toyota và quan điểm về xe điện

Toyota là bên phản đối quyết liệt nhất việc cấm động cơ đốt trong. Chủ tịch Akio Toyoda từng khẳng định xe điện sẽ không vượt quá 30% thị phần toàn cầu. Ông đưa ra lập luận rằng một chiếc xe điện gây ô nhiễm tương đương ba chiếc xe hybrid nếu tính cả quá trình sản xuất pin.

Theo quy định mới, các hãng xe tại EU phải cắt giảm 90% lượng khí thải CO2 so với mức năm 2021. EC khẳng định động cơ đốt trong và các dòng xe hybrid sẽ tiếp tục được sử dụng sau năm 2035.

10% lượng khí thải còn lại phải được bù đắp bằng nhiên liệu sinh học, nhiên liệu tổng hợp hoặc vật liệu carbon thấp. Như vậy, hiện không còn thời hạn kết thúc nào cho động cơ đốt trong tại EU.