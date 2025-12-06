EU xem xét lại lệnh cấm xe xăng dưới áp lực từ Đức 06/12/2025 15:41

(PLO)- Một động thái nhằm bảo vệ động cơ đốt trong đã tác động đến lộ trình của EU, trì hoãn quyết định về lệnh cấm xe xăng vào năm 2035 khi các nhà lập pháp cân nhắc các loại nhiên liệu thay thế.

Trong nhiều năm, các nhà lập pháp và các nhà sản xuất ô tô trên khắp châu Âu đã bất đồng quan điểm về thời hạn cấm xe xăng vào năm 2035.

EU xem xét lại lệnh cấm xe xăng dưới áp lực từ Đức. Ảnh: Carscoops.

Điều từng được coi là một giới hạn bất di bất dịch giờ đây dường như đang được nới lỏng, khi áp lực buộc phải duy trì việc bán xe chạy bằng động cơ đốt trong trong thập kỷ tới ngày càng gia tăng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã tham gia cuộc tranh luận bằng cách gửi thư cho Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen. Trong thư, ông kêu gọi EU cho phép các hãng xe tiếp tục bán các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) mới sau năm 2035.

Theo Ủy viên châu Âu về Giao thông và Du lịch bền vững Apostolos Tzitzikostas, bức thư này "được đón nhận rất nồng nhiệt tại Brussels". Ông lưu ý rằng EU phải làm những gì có thể để "bảo vệ các công ty châu Âu, ngành công nghiệp châu Âu và sản xuất châu Âu".

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Handelsblatt, ông Tzitzikostas tiết lộ rằng EU đã hoãn thời hạn xác nhận các quy định về khí thải (dự kiến là ngày 10-12). Ông cho biết thời hạn này đã bị trì hoãn thêm vài tuần vì ủy ban vẫn đang hoàn thiện các chi tiết.

"Khi hoàn tất, gói này sẽ bao gồm mọi thứ, từ việc sửa đổi mục tiêu về carbon dioxide cho đến đội xe của công ty và nhiều điểm khác", ông nói.

Ông Tzitzikostas cho biết thêm rằng ủy ban đang xem xét tất cả các phát triển công nghệ, lưu ý rằng có thể có vai trò đối với "nhiên liệu phát thải thấp, không phát thải và nhiên liệu sinh học tiên tiến".

Ông không xác nhận rằng các loại xe sử dụng động cơ đốt trong nhưng chạy bằng nhiên liệu này sẽ tiếp tục được cung cấp sau năm 2035, nhưng khả năng này đang ngày càng cao.

Một số nhà sản xuất ô tô lớn của châu Âu đã chuẩn bị cho kịch bản đó. Porsche đã đầu tư vào sản xuất nhiên liệu tổng hợp tại Chile, trong khi BMW cung cấp nhiên liệu cho nhiều mẫu xe chạy bằng diesel của mình bằng nhiên liệu có nguồn gốc từ dầu thực vật.

Khi được hỏi về sự thay đổi trong quan điểm, ông Tzitzikostas giải thích: "Chúng tôi muốn bám sát mục tiêu, nhưng phải tính đến tất cả những diễn biến địa chính trị gần đây. Chúng tôi phải cẩn thận để không làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của mình trong khi vẫn giúp ngành công nghiệp châu Âu duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ".

Bình luận của ông phản ánh sự điều chỉnh rộng rãi hơn trên khắp châu Âu, nơi tham vọng về môi trường hiện phải tồn tại song song với sự ổn định công nghiệp và cạnh tranh toàn cầu.