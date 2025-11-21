Xe xăng sắp biến mất? 21/11/2025 09:24

Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số bán xe sử dụng động cơ đốt trong thuần túy (ICE) đã đạt đỉnh vào năm 2017. Kể từ đó, con số này đã giảm 30%. Trong khi đó, doanh số bán xe điện đã tăng trưởng gấp 14 lần trong cùng thời kỳ.

IEA nhấn mạnh ngành công nghiệp ô tô đang trải qua những thay đổi sâu sắc. Điều này diễn ra trong bối cảnh doanh số xe điện tiếp tục tăng và bản đồ thị trường ô tô toàn cầu có sự dịch chuyển lớn.

Cách các nhà sản xuất ô tô lâu đời phản ứng với những thay đổi này sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với tương lai của họ. Đồng thời, nó cũng tác động mạnh đến các ngành công nghiệp trong chuỗi cung ứng và toàn bộ lĩnh vực năng lượng.

Doanh số ô tô toàn cầu đã đạt 80 triệu chiếc vào năm 2024. Con số này đạt được chủ yếu nhờ xe điện và xe hybrid, chiếm khoảng 45% tổng số. Riêng doanh số xe điện đã tăng hơn 14 lần, đạt hơn 1/5 tổng số xe bán ra toàn cầu vào năm 2024.

Hiện nay, Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi khác chiếm hơn một nửa doanh số bán ô tô toàn cầu. Tỉ lệ này tăng mạnh so với mức chỉ 20% vào năm 2000.

Sản lượng ô tô của Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2010 đến 2024. Trung Quốc cũng đã vượt qua Liên minh Châu Âu (EU) để trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới.

Về năng lực sản xuất, Trung Quốc hiện chiếm 40% tổng công suất toàn cầu. Trong khi đó, Châu Âu và Bắc Mỹ mỗi nơi chỉ chiếm khiêm tốn khoảng 15%.

Dù doanh số xe xăng đang giảm ở Trung Quốc và các nền kinh tế phát triển, loại xe này vẫn có khả năng tăng trưởng ở một số khu vực khác. Thực tế này buộc các nhà sản xuất ô tô phải linh hoạt điều chỉnh theo nhiều xu hướng thị trường cùng một lúc.