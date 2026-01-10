Chiếc ô tô Nhật này sẽ khiến người dùng thích thú 10/01/2026 12:50

(PLO)-Hãng Mazda vừa chính thức vén màn mẫu CX-6e hoàn toàn mới tại Triển lãm ô tô Brussels.

Đây là phân khúc SUV điện, sử dụng chung nền tảng khung gầm và hệ thống pin hiện đại của mẫu sedan điện 6e.

Mazda CX-6e được trang bị bộ pin 78kWh sử dụng công nghệ lithium-iron phosphate (LFP).

Khối pin này cung cấp cho phạm vi hoạt động lên tới 484 km sau mỗi lần sạc đầy. Điểm nhấn đáng chú ý là khả năng sạc nhanh DC với công suất lên tới 195kW, cho phép sạc từ 10% lên 80% chỉ trong vòng 24 phút.

Về sức mạnh, phiên bản vừa ra mắt sử dụng hệ dẫn động cầu sau với động cơ điện có công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 7,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 185km/h.

Tương tự mẫu sedan 6e, CX-6e đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của Mazda khi từ bỏ lối thiết kế màn hình nhỏ kết hợp nút bấm vật lý để hướng tới sự tối giản và số hóa.

Trải dài trên bảng táp-lô là một màn hình cực lớn, cho phép cả người lái và hành khách phía trước sử dụng chung. Thực tế, màn hình này được chia thành hai vùng hiển thị riêng biệt để thuận tiện cho việc thao tác.

Thay vì cụm đồng hồ truyền thống, người lái sẽ theo dõi thông tin qua màn hình hiển thị kính lái (HUD) cỡ lớn. Xe còn hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ (gesture control), bên cạnh các kết nối quen thuộc như Apple CarPlay, Android Auto và ứng dụng điện thoại của Mazda.

CX-6e được thiết kế để trở thành một mẫu xe gia đình an toàn bậc nhất với 9 túi khí tiêu chuẩn. Hệ thống an toàn chủ động được tăng cường nhờ mạng lưới camera độ phân giải cao, radar sóng milimet và các cảm biến siêu âm giúp tối ưu hóa khả năng quan sát và cảnh báo va chạm.

Với chiều dài 4,8 mét và chiều dài cơ sở lên tới 2,9 mét, xe sở hữu không gian hàng ghế sau cực kỳ rộng rãi cùng khoang hành lý hữu dụng có dung tích 484 lít.