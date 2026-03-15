Vì sao đổ xăng cho ô tô cũng gây nợ nần? 15/03/2026 19:46

(PLO)-Nhiều người sở hữu ô tô dùng dịch vụ mua trước, trả sau để đổ xăng khiến tình hình tài chính bị ảnh hưởng.

Tại Úc, trong khi mua trước, trả sau (BNPL) đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến, các chuyên gia tài chính đang đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về việc sử dụng dịch vụ này cho các nhu cầu thiết yếu và lặp lại như xăng dầu.

Ban đầu, BNPL được quảng bá như một công cụ quản lý ngân sách không lãi suất cho các khoản chi tiêu không bắt buộc như quần áo.

Tuy nhiên, việc các chuỗi trạm xăng lớn như Shell hay Ampol đưa phương thức này vào thanh toán đã khiến nhiều người rơi vào tình cảnh tài chính bấp bênh.

Các chuyên gia giải thích, xăng là loại hàng hóa tiêu thụ ngay. Khi bạn dùng dịch vụ BNPL để đổ xăng, bạn đang chia nhỏ số tiền đó thành 4 kỳ thanh toán thường là mỗi 2 tuần.

Vấn đề là trước khi bạn kịp trả hết 4 kỳ của lần đổ xăng thứ nhất, bạn đã phải tiếp tục đổ xăng lần thứ hai, thứ ba. Điều này khiến các khoản nợ chồng chéo lên nhau. Thay vì chỉ trả 100 AUD tiền xăng một lần, bạn phải đối mặt với hàng chục khoản thanh toán nhỏ lẻ cùng lúc, khiến việc quản lý ngân sách trở nên cực kỳ rối rắm.

Các ứng dụng BNPL tại Úc thường tự động trừ tiền từ tài khoản ngân hàng của người dùng khi đến hạn. Nếu tài khoản của bạn đang cạn kiệt, hệ thống vẫn sẽ cố gắng rút tiền. Nếu không rút được, bạn sẽ bị phạt phí trả chậm (late fees). Để tránh bị phạt hoặc để có tiền trả cho BNPL, nhiều người buộc phải vay thêm từ các nguồn khác hoặc thấu chi tài khoản, dẫn đến tình trạng "vay chỗ này đập chỗ kia"

Trong bối cảnh năm 2026, khi giá dầu thế giới biến động do căng thẳng địa chính trị, giá xăng tại các trạm như Shell hay Ampol ở Úc tăng cao. Khi giá xăng tăng, số tiền nợ mỗi lần đổ xăng cũng tăng theo. Điều này khiến những người vốn đã phụ thuộc vào BNPL càng lún sâu hơn vào nợ nần để duy trì việc đi lại làm việc hàng ngày.

Theo Trung tâm Hành động Pháp lý Người tiêu dùng Úc (CALC), nợ từ hệ thống BNPL đã trở thành một trong năm vấn đề hàng đầu mà người dân phản ánh tới Đường dây Trợ giúp Nợ quốc gia trong tháng 2-2026.

Một phát ngôn viên của CALC chia sẻ với Drive rằng, do các khoản thanh toán BNPL được tự động trừ nợ, chúng thường được ưu tiên thanh toán trước cả các nhu cầu thiết yếu, dẫn đến việc người dùng bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần.

Nhiều trường hợp khách hàng sở hữu cùng lúc nhiều tài khoản BNPL khác nhau, dẫn đến tình trạng vay chỗ này đập chỗ kia để duy trì cuộc sống qua ngày.