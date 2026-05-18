Vì sao ô tô Trung Quốc không còn giá rẻ nữa? 18/05/2026 19:43

Người tiêu dùng nên chuẩn bị tâm lý phải trả nhiều tiền hơn khi mua ô tô mới, đặc biệt là các dòng xe có xuất xứ từ Trung Quốc, trong bối cảnh áp lực lên chuỗi cung ứng toàn cầu đang khiến lợi nhuận của các nhà sản xuất ô tô trên khắp thế giới sụt giảm mạnh.

Mặc dù ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đã đạt được một cột mốc sản xuất lịch sử vào năm 2025, lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản để trở thành nhà sản xuất xe mới lớn nhất thế giới, nhưng biên lợi nhuận lao dốc đang bắt đầu để lại những hệ lụy nặng nề.

Trong khi việc tăng giá hàng hóa đã bắt đầu được áp dụng tại Úc, Mỹ và châu Âu, thì Trung Quốc lại đối mặt với một tình thế độc nhất do tình trạng nguồn cung xe mới vượt quá cầu và các nhà máy ô tô chưa hoạt động hết công suất.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), quốc gia này đã sản xuất khoảng 35 triệu xe mới vào năm 2025, nhưng năng lực sản xuất hằng năm ước tính lên tới khoảng 55 triệu chiếc. Chỉ riêng phần năng lực dư thừa này đã đủ để đáp ứng toàn bộ doanh số tiêu thụ của thị trường Mỹ, nơi ghi nhận gần 17 triệu xe được bán ra vào năm ngoái.

Một báo cáo từ trang tin Sohu cho thấy cuộc chiến giá cả nội địa giữa các nhà sản xuất ô tô tại Trung Quốc có thể sắp đi đến hồi kết khi biên lợi nhuận thấp khiến việc giảm giá trở nên khó khăn hơn và điều đó có thể dẫn đến việc giá xe tăng lên lần đầu tiên.

Biên lợi nhuận của xe mới sản xuất tại Trung Quốc được báo cáo đã giảm xuống còn 3,2% trong ba tháng đầu năm 2026, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 6,0% của tất cả các loại hình doanh nghiệp tại quốc gia này. Sự sụt giảm diễn ra trong bối cảnh áp lực từ nhiều phía khiến các thương hiệu xe tại Trung Quốc có thể không còn khả năng liên tục cắt giảm giá xe mới để kích cầu doanh số.

Việc tăng giá trên khắp chuỗi cung ứng bao gồm giá nguyên liệu thô đắt đỏ hơn, trong đó có lithium carbonate dùng cho pin, loại vật liệu đã tăng giá hơn gấp đôi trong 12 tháng qua cùng với mức giá cao hơn của nhôm, thép, nhựa, và sự tăng giá của cao su tự nhiên cũng như cao su tổng hợp dùng để sản xuất lốp xe.

Chi phí cho các thiết bị lưu trữ kỹ thuật số cũng gia tăng, trong khi các lệnh áp thuế nhập khẩu của Mỹ cùng với những biến động thất thường của chúng cũng gây tổn hại lớn cho các nhà sản xuất ô tô. Bản thân các nhà cung ứng cũng chịu tác động từ việc giá dầu thô tăng cao, từ đó đẩy chi phí vận chuyển lên theo và làm trầm trọng thêm áp lực đối với các hãng xe.