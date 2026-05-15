Từ hôm nay, Nghị định 100 hết hiệu lực, vi phạm nồng độ cồn xử lý ra sao? 15/05/2026 09:39

(PLO)-Phòng CSGT lưu ý người dân, việc Nghị định 100/2019 hết hiệu lực không có nghĩa là hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý. Thực tế, các quy định mới tiếp tục duy trì chế tài nghiêm khắc, bảo đảm an toàn giao thông.

Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai thông báo về việc từ hôm nay (ngày 15-5), Nghị định 100/2019 chính thức hết hiệu lực. Theo đó, quy định xử phạt vi phạm giao thông không bị bãi bỏ mà được chuyển sang các nghị định chuyên ngành tương ứng.

Cụ thể, Nghị định 168/2024 hiện đang điều chỉnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nghị định 81/2026 (có hiệu lực từ ngày 15-5) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, thay thế phần quy định còn lại của Nghị định 100 trước đây.

Phòng CSGT lưu ý người dân, việc Nghị định 100/2019 hết hiệu lực không có nghĩa là hành vi vi phạm nồng độ cồn sẽ không bị xử lý. Thực tế, các quy định mới tiếp tục duy trì chế tài nghiêm khắc, thậm chí nhiều hành vi có mức xử phạt cao hơn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với giao thông đường bộ theo Nghị định 168/2024:

Người điều khiển ô-tô vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất phạt từ 30 - 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn mức cao nhất cũng bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đối với lĩnh vực giao thông đường sắt theo Nghị định 81/2026:

Nhân viên đường sắt, lái tàu, phụ lái tàu hoặc người trực tiếp điều khiển phương tiện giao thông đường sắt nếu vi phạm nồng độ cồn khi làm nhiệm vụ có thể bị phạt đến 40 triệu đồng. Tước quyền sử dụng giấy phép lái tàu từ 3 tháng đến 24 tháng tùy mức độ vi phạm.

Một số hành vi vi phạm tại đường ngang đường sắt cũng được tăng nặng chế tài:

Người điều khiển ô-tô vượt rào chắn hoặc không chấp hành tín hiệu đèn đỏ tại đường ngang phạt từ 18 - 20 triệu đồng.

Người điều khiển mô-tô, xe gắn máy vượt rào chắn khi chắn đang dịch chuyển hoặc khi đèn đỏ đã bật sáng phạt từ 4 - 6 triệu đồng.

Phòng CSGT, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân đã uống rượu bia thì không lái xe, chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông, không vượt rào chắn, không cố tình vi phạm tại đường ngang đường sắt. Mỗi người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật là góp phần bảo vệ an toàn cho chính mình, gia đình và cộng đồng.