Từ vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng: Ô tô muốn chở pin các loại phải đáp ứng điều kiện gì? 04/05/2026 12:11

(PLO)-Từ vụ cháy ô tô ở cây xăng tại Đà Nẵng, người điều khiển xe, áp tải các loại hàng hoá trong danh mục hàng hoá nguy hiểm đòi hỏi đáp ứng các quy định của Nghị định 34/2024.

Nghị định 34/2024 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 161/2024) quy định về hàng hóa nguy hiểm trong vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường bộ. Theo đó, người muốn chuyên chở các loại hàng hoá này phải được huấn luyện theo quy định tại Nghị định này.

Tại Điều 9 của Nghị định cũng quy định người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải đảm bảo có đủ các điều kiện điều khiển phương tiện và được huấn luyện, cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định này.

Đồng thời, người áp tải, người thủ kho, người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được huấn luyện an toàn và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình huấn luyện an toàn về loại hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho.

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ các quy đinh đối với phương tiện vận chuyển hàng hoá và kho bãi xếp dỡ loại hàng hoá này.

Hàng hóa dễ cháy nổ là gì?

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 34/2024 được sửa đổi bởi điểm a Khoản 5 Điều 31 Nghị định 161/2024 về hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) như sau: Hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi vận chuyển trên đường thủy nội địa có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Luật quy định về hàng hoá dễ cháy nổ không được chở bằng phương tiện giao thông đường bộ. Ảnh: THANH NHẬT

Theo đó, chất nổ và vật phẩm dễ nổ được phân loại dựa trên tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm.

Như vậy, hàng hóa dễ cháy nổ có được hiểu là các loại hàng hóa có khả năng gây ra cháy nổ khi tiếp xúc với nguồn lửa, nhiệt độ cao hoặc trong điều kiện nhất định có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia.

Phụ lục kèm theo Nghị định 34/2024 cũng quy định về các loại danh mục hàng hóa dễ cháy nổ.

Căn cứ tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành loại 1, 2, 3, 4... tại Điều 4 Nghị định 34/2024 như: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ; Khí dễ cháy; Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy... và Phụ lục I Nghị định 34/2024 quy định về danh mục hàng hóa nguy hiểm. Trong đó, có quy định về danh mục hàng hóa dễ cháy nổ như sau:

Hàng hóa nguy hiểm được phân thành mấy loại hiện nay?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2024 thì hàng hóa nguy hiểm được phân loại như sau:

﻿ ﻿ Một số loại pin thuộc danh mục hàng hoá nguy hiểm. (Ảnh chụp màn hình Phụ lục 01)

- Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ

+ Nhóm 1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng;

+ Nhóm 2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng;

+ Nhóm 3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng;

+ Nhóm 4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể;

+ Nhóm 5: Chất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng;

+ Nhóm 6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.

- Loại 2. Khí

+ Nhóm 1: Khí dễ cháy;

+ Nhóm 2: Khí không dễ cháy, không độc hại;

+ Nhóm 3: Khí độc hại.

- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy

- Loại 4:

+ Nhóm 1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy

+ Nhóm 2: Chất có khả năng tự bốc cháy;

+ Nhóm 3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy.

- Loại 5:

+ Nhóm 1: Chất ôxi hóa;

+ Nhóm 2: Perôxít hữu cơ.

- Loại 6:

+ Nhóm 1: Chất độc;

+ Nhóm 2: Chất gây nhiễm bệnh;

- Loại 7: Chất phóng xạ.

- Loại 8: Chất ăn mòn.

- Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác.

Lưu ý: Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng hoá nguy hiểm tương ứng.