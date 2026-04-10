Quy định mới nhất về giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô 10/04/2026 17:28

(PLO)-Nghị định 117/2026 sửa đổi Nghị định 116/2017 sửa đổi quy định về thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô từ ngày 3-4.

Chính phủ ban hành Nghị định 117/2026 sửa đổi Nghị định 116/2017 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô. Nghị định 117/2026 có hiệu lực từ 3-4.

Trong đó, Nghị định 117/2026 có sửa đổi quy định về thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô.

Theo đó, sửa đổi, bãi bỏ một số điểm của Điều 17 Nghị định 116/2017 về việc cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, cụ thể như sau:

Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô được cấp đổi trong trường hợp có sự thay đổi về nội dung thông tin ghi trên giấy phép.

Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô gồm: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô (Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 116/2017): 01 bản chính; Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi.

Trình tự cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô:

Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại (2) trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Bộ Công Thương hoặc hình thức trực tuyến tới Cổng Dịch vụ công Quốc gia;

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện theo đúng quy định;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp cần thiết, Bộ Công Thương thông báo thời gian tiến hành kiểm tra tính xác thực của các điều kiện quy định tại Điều 15 Nghị định 116/2017. Thời hạn kiểm tra không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả kiểm tra, Bộ Công Thương xem xét cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp.

Trường hợp không cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô cho doanh nghiệp, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày được cấp đổi giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp lại cho Bộ Công Thương bản chính giấy phép đã được cấp trước đó.