Một hãng xe quen thuộc với người Việt tin rằng nhờ có ô tô Trung Quốc nên sẽ bán chạy hơn 09/04/2026 16:52

(PLO)-Hãng xe này sẽ tận dụng được các lợi thế của cả hai để tăng doanh số.

Trong bối cảnh các thương hiệu ô tô Trung Quốc đang gia tăng sự hiện diện mạnh mẽ tại thị trường Úc, Porsche không coi đây là một thách thức mà trái lại, hãng xe Đức tin rằng đây là một cơ hội để tận dụng tệp khách hàng tiềm năng trong tương lai.

Ông Daniel Schmollinger, Giám đốc điều hành Porsche Úc, cho biết sự thành công của các hãng xe Trung Quốc sẽ góp phần định hình thói quen sử dụng xe điện cho người tiêu dùng.

Theo quan điểm của ông, sau khoảng ba năm trải nghiệm chiếc xe điện đầu tiên từ một thương hiệu Trung Quốc ở phân khúc giá thấp hơn, khách hàng sẽ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm cao cấp hơn ở bước tiếp theo, và đó chính là thời điểm Porsche sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ.

Hiện tại, khoảng cách về giá giữa Porsche và các dòng xe điện Trung Quốc vẫn còn rất lớn. Mẫu xe điện rẻ nhất của Porsche là Macan có giá khởi điểm 129.800 USD, cao hơn khoảng 100.000 USD so với mẫu xe điện Trung Quốc rẻ nhất là BYD Atto 1 hiện có giá 23.990 USD.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các thương hiệu Trung Quốc thuộc phân khúc hạng sang như Denza hay IM của MG Motor đang tạo ra những nấc thang trung gian giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dần với phân khúc của Porsche.

Ngoài Macan, Porsche còn cung cấp các lựa chọn xe điện khác như Taycan và Cayenne Electric với mức giá lần lượt từ 181.200 USD và 167.800 USD, đồng thời có kế hoạch điện hóa dòng 718 Boxster và Cayman trong tương lai gần.

Mặc dù tự tin vào vị thế riêng biệt của mình, Porsche cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh trực tiếp về mặt hiệu năng từ các nhà sản xuất Trung Quốc ở phân khúc xe thể thao cao cấp.

Đầu năm 2024, Porsche Taycan Turbo GT từng nắm giữ kỷ lục xe điện bốn cửa nhanh nhất tại đường đua Nurburgring, nhưng danh hiệu này đã bị Xiaomi SU7 Ultra phá vỡ chỉ sau bảy tháng với thành tích nhanh hơn gần chín giây.

Bên cạnh đó, mẫu Yangwang U9 của BYD cũng vừa khẳng định sức mạnh với tốc độ tối đa đạt 496,22 km/h và thời gian hoàn thành vòng đua Nurburgring dưới bảy phút, tiệm cận với thông số của những mẫu siêu xe danh tiếng như 911 GT3 RS và 918 Spyder.