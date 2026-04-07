Những bí quyết lái xe không tốn nhiều xăng 07/04/2026 09:49

Nhiều người cho rằng không đổ đầy bình sẽ giúp xe nhẹ hơn và tiết kiệm xăng hơn. Thực tế, nếu bạn chỉ di chuyển những quãng đường ngắn, việc giảm trọng lượng xe có thể mang lại một chút lợi ích.

Tuy nhiên, so với các biện pháp khác, con số tiết kiệm được từ việc này là rất nhỏ. Ngược lại, trong thời kỳ giá cả tăng nhanh, nếu bạn tìm được một trạm xăng có mức giá tốt, việc đổ đầy bình lại là một quyết định tài chính sáng suốt hơn.

Hệ thống dẫn đường không chỉ giúp tìm đường mà còn là công cụ tiết kiệm nhiên liệu đắc lực. Các ứng dụng như Google Maps hiện đã tích hợp tùy chọn lộ trình thân thiện với môi trường.

Tính năng này giúp bạn xác định quãng đường ít tiêu tốn nhiên liệu nhất, thường là những đoạn đường tránh được tình trạng tắc đường phải dừng chạy liên tục hoặc các đoạn dốc cao. Việc ưu tiên chọn những lộ trình này có thể tạo ra sự khác biệt bất ngờ cho tổng lượng xăng tiêu thụ.

Để động cơ chạy khi xe đang dừng đỗ tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn bạn tưởng. Các dòng xe đời mới thường trang bị công nghệ tự động ngắt động cơ (stop-start). Nếu xe của bạn không có tính năng này, hãy tập thói quen chủ động tắt máy nếu phải dừng chờ quá một khoảng thời gian ngắn.

Cách bạn điều khiển xe có tác động cực lớn đến mức tiêu hao nhiên liệu. Lối lái xe điềm tĩnh, mượt mà là chìa khóa quan trọng. Việc tăng tốc đột ngột, phanh gấp hay chạy quá tốc độ chỉ khiến xe ngốn xăng vô ích.

Thay vào đó, hãy cố gắng dự đoán luồng giao thông để duy trì đà quán tính, lên số cao sớm hơn và tránh những tình huống xử lý gắt.

Thay vì chôn chân trong những dòng người giờ cao điểm, việc khởi hành sớm hơn một giờ hoặc lên kế hoạch di chuyển vào khung giờ thấp điểm sẽ giúp bạn duy trì được tốc độ ổn định.

Điều này không chỉ giúp hành trình thông suốt mà còn giảm thiểu tối đa thời gian xe phải chạy không tải do tắc đường.