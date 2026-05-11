Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe ô tô từ 1-7 11/05/2026 18:56

(PLO)- Từ 1-7, người có nhu cầu nâng hạng giấy phép lái xe sẽ được áp dụng theo quy định mới được ban hành tại Thông tư 17/2026.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 17/2026 (sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 14/2025) quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.

Thông tư 17/2026 có hiệu lực từ 1-7 với nhiều quy định mới. Đáng chú ý, trong các hạng giấy phép lái xe thời gian lái xe an toàn để đáp ứng nâng hạng là từ 2-3 năm (tuỳ theo loại giấy phép lái xe), tuy nhiên theo quy định mới các loại hạng giấy phép lái xe để nâng hạng có sự thay đổi.

Thay đổi điều kiện nâng hạng giấy phép lái xe từ 1-7. Ảnh: TN

Cụ thể, Thông tư 17/2026 quy định người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Người có nhu cầu được đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe khi giấy phép lái xe còn hiệu lực, phải có đủ thời gian lái xe an toàn quy định cho từng hạng giấy phép lái xe; đối với việc nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng D1, D2, D thì người có nhu cầu được đào tạo còn phải có trình độ từ trung học cơ sở trở lên).

Trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên CE, D lên DE: Thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

Hạng B lên D2, D1 lên CE, D2 lên CE, C lên CE, C lên D: Thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.

Tại Điều 12 (sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 30 yêu cầu đối với cơ sở đào tạo) sửa đổi, bổ sung như sau: Tổ chức đào tạo mới, đào tạo nâng hạng giấy phép lái xe bảo đảm thực hiện theo lưu lượng, địa điểm, hạng giấy phép lái xe ghi trong giấy phép đào tạo lái xe đối với cơ sở đào tạo lái xe ô tô hoặc phương án đào tạo lái xe mô tô đối với cơ sở đào tạo lái xe mô tô và cấp giấy xác nhận hoàn thành khóa đào tạo cho người đạt yêu cầu theo mẫu quy định tại Phụ lục XIX ban hành kèm theo Thông tư này; bố trí số lượng học viên học thực hành đối với mỗi hạng giấy phép lái xe không vượt quá khả năng đáp ứng về số xe tập lái và giáo viên dạy thực hành lái xe của cơ sở đào tạo.

Hiện hành Thông tư 14/2025 quy định người học lái xe để nâng hạng giấy phép lái xe phải đáp ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 60 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong đó, thời gian lái xe an toàn cho từng hạng giấy phép lái xe được quy định cụ thể như sau:

Hạng B lên C1, B lên C, B lên D1, B lên BE, C1 lên C, C1 lên D1, C1 lên D2, C1 lên C1E, C lên D1, C lên D2, D1 lên D2, D1 lên D, D1 lên D1E, D2 lên D, D2 lên D2E, D lên DE: thời gian lái xe an toàn từ 2 năm trở lên;

Hạng B lên D2, C lên CE, C lên D: thời gian lái xe an toàn từ 3 năm trở lên.