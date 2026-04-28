Ô tô va chạm với xe máy đi phía trước: Xe nào sai trong tình huống này? 28/04/2026 14:44

(PLO)-Theo Cục CSGT (Bộ Công an), người lái xe phải tập trung lái xe, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn là điều tối quan trọng khi lái xe.

Video được Cục CSGT đăng tải.

Fanpage Cục CSGT (Bộ Công an) phân tích tình huống trong clip cho thấy: Lái xe ô tô có camera hành trình đã không đảm bảo về tốc độ và giữ khoảng cách với xe mô tô liền phía trước, nên khi xe mô tô phanh đột ngột và dừng lại (do phía trước có xe mô tô khác sang đường) thì không kịp phanh, giảm tốc độ dẫn đến va chạm. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến va chạm và gây thiệt hại cho người và xe mô tô phía trước.

“May mắn là không có thiệt hại lớn. Nhưng về trách nhiệm pháp lý, lái xe ô tô là người có lỗi và phải bồi thường thiệt hại cho xe mô tô”- Cục CSGT nhận định.

Theo Cục CSGT, việc giữ tốc độ và khoảng cách an toàn khi lái xe là giữ an toàn cho sức khỏe, tính mạng và tài sản của mình và người xung quanh. Khi người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ giữ được khoảng cách an toàn cũng có nghĩa là đảm bảo được tốc độ phù hợp, duy trì sự tập trung…

Lái xe không quan sát để đảm bảo được tốc độ và giữ khoảng cách với xe liền trước (kể cả xe dừng đỗ, giảm tốc độ hoặc dừng đột ngột khi đang tham gia giao thông) để dừng lại an toàn. Lý do: mệt mỏi buồn ngủ; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác; làm việc riêng, không thực hiện đúng quy trình thao tác lái xe.

Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định:

Người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn tối thiểu với xe phía trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm tốc độ phù hợp điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn.

Đối với những trường hợp nguy hiểm, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn.

Theo Cục CSGT, trên thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra nguyên nhân do người điều khiển phương tiện không đảm bảo về khoảng cách an toàn và tốc độ của xe, nhất là khi điều khiển phương tiện trong điều kiện thời tiết xấu, tầm nhìn hạn chế, trời tối, trời mưa, đường trơn trượt, nơi đèo dốc, đường cong cua… hoặc khi lưu thông tốc độ cao trên đường cao tốc.

Không giữ khoảng cách an toàn, một việc tưởng chừng nhỏ nhưng sẽ để lại hậu quả lớn, nếu bạn điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông:

Nếu gây thiệt hại về mặt tài sản dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại về thương tích cho người khác dưới 61%, sẽ bị xử phạt từ 20.000.000 đến 22.000.000 đồng (đối với điều khiển ô tô) và phạt từ 10.000.000 đến 14.000.000 đồng (đối với điều khiển mô tô), bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe tương ứng với hạng xe điều khiển.

Nếu gây thiệt hại về mặt tài sản từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc gây thương tích cho người khác từ 61% trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự.