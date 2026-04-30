Quy định mới nhất về tình trạng hôn nhân khi chuyển quyền sở hữu ô tô, xe máy 30/04/2026 17:00

(PLO)-Thông tư 37/2026 quy định trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy.

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 37/2026 sửa đổi các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện. Thông tư 37/2026 có hiệu lực từ ngày 8-6.

Theo đó, sửa đổi Điều 16 Thông tư 79/2024 về hồ sơ đăng ký sang tên xe.

Cụ thể, hồ sơ thu hồi: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư 79/2024; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

Hồ sơ đăng ký: Giấy khai đăng ký xe; Giấy tờ của chủ xe quy định; Chứng từ chuyển quyền sở hữu theo quy định (Trường hợp dữ liệu về tình trạng hôn nhân của chủ xe đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thì dữ liệu điện tử chuyển quyền sở hữu trên Cổng dịch vụ công có giá trị pháp lý như chứng từ chuyển quyền sở hữu bản giấy); Chứng từ lệ phí trước bạ xe theo quy định; Chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Về cấp chứng nhận đăng ký xe, biển số xe trong trường hợp thay đổi chủ xe được quy định như sau: Khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi tại cơ quan đăng ký xe nơi chủ xe có trụ sở, cư trú theo quy định tại Điều 4 Thông tư 79/2024.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe làm thủ tục đăng ký sang tên xe tại cơ quan đăng ký xe theo quy định tại Điều 4 Thông tư 79/2024.