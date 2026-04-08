Vì sao chiếc ô tô không tốn xăng có giá 150 triệu đồng này được xem là rẻ nhất? 08/04/2026 12:14

(PLO)-Đây là chiếc ô tô được xem là rẻ nhất thế giới.

Wuling vừa chính thức trình làng phiên bản 2026 của mẫu xe điện quốc dân Hongguang Mini EV tại thị trường Trung Quốc. Phiên bản cập nhật này tiếp tục duy trì cấu trúc 4 cửa, 4 chỗ ngồi nhưng mang đến những cải tiến toàn diện từ ngoại thất, nội thất cho đến hệ thống vận hành.

Mẫu xe năm 2026 áp dụng ngôn ngữ thiết kế được gọi là sweet square (hình khối ngọt ngào), kết hợp giữa kiểu dáng vuông vức đặc trưng và các chi tiết bo tròn mềm mại như đèn pha LED hình tròn, gương chiếu hậu và các điểm nhấn trang trí. Xe cung cấp 3 màu sắc ngoại thất mới được hoàn thiện qua quy trình sơn 8 lớp tỉ mỉ.

So với phiên bản tiền nhiệm, chiều dài và chiều cao đã tăng nhẹ trong khi trục cơ sở giữ nguyên, giúp xe duy trì bán kính quay đầu cực ngắn chỉ 4,5 mét, cực kỳ linh hoạt trong đô thị.

Trung tâm giải trí là màn hình 10,1 inch với giao diện người dùng mới, hỗ trợ các chế độ cài đặt sẵn như: nghỉ ngơi, cắm trại, trời mưa và chế độ dành cho thú cưng.

Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Huawei HiCar và CarLink qua cập nhật từ xa (OTA), đi cùng chức năng chìa khóa thông minh và khởi động không cần chìa. Khoang cabin cung cấp tới 20 ngăn lưu trữ, đặc biệt hàng ghế sau có thể gập lại để mở rộng dung tích cốp lên đến 838 lít.

Wuling Hongguang Mini EV 2026 sử dụng mô-tơ điện công suất 30kW, cho phép tăng tốc từ 0-50 km/h trong 4,56 giây. Người dùng có hai lựa chọn phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn CLTC là 205 km và 301 km. Mức tiêu thụ năng lượng của xe ấn tượng ở mức 8,9 kWh/100 km.

Xe sử dụng pin lithium sắt photphat (LFP) và hỗ trợ sạc nhanh DC, có thể sạc từ 30% lên 80% chỉ trong 35 phút.

Tại thị trường Trung Quốc, chiếc ô tô này được bán với giá 6.200 USD, tương đương 155 triệu đồng.

Hongguang Mini EV 2026 có thể được xem là rẻ nhất thế giới vì giá khởi điểm của các mẫu xe giá rẻ khác như BYD Seagull đã chạm 9.000 USD, Dacia Spring có giá 15.000 USD, hay Nissan Leaf là 28.000 USD.