Lái mới đừng chủ quan: Bí quyết quay đầu xe an toàn trong mọi tình huống 30/04/2026 08:27

(PLO)- Quay đầu xe tưởng đơn giản nhưng lại là "bẫy" tai nạn với người mới, chỉ khi quan sát kỹ, thao tác chuẩn và giữ bình tĩnh, bạn mới thực sự làm chủ tình huống.

Quay đầu xe là một trong những thao tác cơ bản nhưng lại tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt với người mới cầm lái. Chỉ một chút chủ quan hoặc xử lý thiếu quan sát cũng có thể dẫn đến va chạm không đáng có. Nắm vững kỹ thuật và giữ tâm lý bình tĩnh sẽ giúp bạn tự tin hơn khi đối mặt với mọi tình huống trên đường.

Người mới cần khắc ghi: đi chậm, xử lý chắc tay, quan sát toàn diện và luôn tuân thủ biển báo cho phép, đó là nền tảng để mỗi cú quay đầu diễn ra an toàn tuyệt đối. Ảnh: wikiHow

Trước khi thực hiện quay đầu, điều quan trọng nhất là quan sát kỹ không gian xung quanh. Hãy đảm bảo phía trước, phía sau và hai bên đều đủ an toàn, không có phương tiện đang di chuyển nhanh hoặc điểm khuất tầm nhìn. Đừng quên bật tín hiệu xi-nhan từ sớm để các phương tiện khác nhận biết ý định của bạn. Một thao tác nhỏ nhưng lại giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ va chạm.

Việc lựa chọn vị trí quay đầu cũng đóng vai trò quyết định. Hãy ưu tiên những nơi đường rộng, ít phương tiện qua lại hoặc có điểm quay đầu được bố trí sẵn. Tránh quay đầu ở khúc cua, đường dốc, khu vực đông xe hoặc nơi có biển cấm, bởi đây là những vị trí dễ gây nguy hiểm và vi phạm luật giao thông.

Khi bắt đầu quay đầu, hãy giữ tốc độ chậm và điều khiển vô-lăng dứt khoát nhưng mềm mại. Không nên đánh lái quá gấp hoặc tăng ga đột ngột, vì điều này dễ khiến xe mất kiểm soát. Nếu cảm thấy không đủ không gian để quay đầu trong một lần, bạn có thể lùi xe để điều chỉnh, nhưng cần thực hiện cẩn thận và luôn quan sát kỹ phía sau.

Một sai lầm phổ biến của người mới là quá tự tin hoặc vội vàng trong thao tác. Thực tế, quay đầu xe không phải là cuộc đua về tốc độ mà là bài kiểm tra sự kiên nhẫn và kỹ năng quan sát. Trong những tình huống phức tạp, việc dừng lại vài giây để đánh giá lại tình hình luôn là lựa chọn khôn ngoan.

Cuối cùng, hãy luyện tập thường xuyên trong những khu vực an toàn để nâng cao kỹ năng. Khi đã quen tay lái và hiểu rõ phản ứng của xe, bạn sẽ dễ dàng xử lý các tình huống thực tế một cách linh hoạt và chính xác hơn.

Quay đầu xe an toàn không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng môi trường giao thông văn minh. Với người mới, sự cẩn trọng luôn là "chìa khóa" quan trọng hơn bất kỳ kỹ thuật nào.