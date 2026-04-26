Đừng chủ quan: Lốp mòn đến mức này là đã 'chạm ngưỡng nguy hiểm' 26/04/2026 09:23

(PLO)- Chỉ cần gai lốp mòn dưới ngưỡng an toàn, chiếc xe của bạn có thể mất độ bám, tăng quãng đường phanh và tiềm ẩn nguy cơ trượt nước, những rủi ro âm thầm nhưng đủ để biến mọi hành trình thành tình huống nguy hiểm bất ngờ.

Lốp xe là bộ phận duy nhất tiếp xúc trực tiếp với mặt đường, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo độ bám, khả năng phanh và sự ổn định khi vận hành. Tuy nhiên, trong thực tế, không ít người sử dụng xe vẫn có tâm lý chủ quan, chỉ thay lốp khi đã quá mòn hoặc xuất hiện hư hỏng rõ rệt. Đây là một sai lầm tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt khi xe di chuyển ở tốc độ cao hoặc trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Lốp đã “chạm ngưỡng nguy hiểm” khi vạch chỉ báo mòn ngang bằng mặt lốp (≈1,6mm), cần thay ngay để đảm bảo an toàn. Ảnh: wikiHow

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, lốp xe được coi là đã chạm “ngưỡng nguy hiểm” khi độ sâu gai lốp giảm xuống dưới 1,6 mm, mức tối thiểu để đảm bảo khả năng bám đường. Khi gai lốp bị mòn quá giới hạn này, hiệu quả thoát nước giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ trượt nước (aquaplaning), khiến xe dễ mất lái khi đi qua mặt đường ướt. Không chỉ vậy, quãng đường phanh cũng sẽ kéo dài hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.

Một dấu hiệu dễ nhận biết là vạch chỉ thị mòn (TWI) trên lốp. Khi bề mặt gai lốp mòn ngang bằng với vạch này, đó là thời điểm cần thay lốp ngay lập tức. Ngoài ra, các hiện tượng như lốp nứt, phồng, mòn không đều hoặc rung lắc khi vận hành cũng là những cảnh báo không nên bỏ qua.

Việc duy trì lốp trong tình trạng tốt không chỉ giúp đảm bảo an toàn mà còn góp phần tối ưu hiệu suất nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ các bộ phận liên quan như hệ thống treo, phanh. Do đó, người lái nên chủ động kiểm tra lốp định kỳ, đảo lốp đúng thời điểm và thay thế khi cần thiết, thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố.

Trong hành trình di chuyển, sự an toàn luôn bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhất. Đừng để sự chủ quan với những chiếc lốp đã mòn trở thành nguyên nhân dẫn đến những rủi ro không đáng có.