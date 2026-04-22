Chưa nắm vững những nguyên tắc này, đừng vội lái xe lên cao tốc 22/04/2026 07:59

(PLO)- Cao tốc không phải nơi để "vừa lái vừa học", chỉ cần lơ là vài giây, hậu quả có thể đến ngay lập tức.

Cao tốc không phải là môi trường dành cho việc "vừa lái vừa học". Với tốc độ cao, mật độ phương tiện lớn và yêu cầu phản xạ nhanh, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, trước khi điều khiển xe trên cao tốc, người lái, đặc biệt là tài xế mới, cần nắm vững những nguyên tắc cốt lõi để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trước hết, hiểu và tuân thủ quy định về tốc độ là điều bắt buộc. Cao tốc cho phép xe di chuyển nhanh hơn so với đường đô thị, nhưng điều đó không có nghĩa là "càng nhanh càng tốt". Người lái cần giữ tốc độ trong giới hạn cho phép, đồng thời điều chỉnh linh hoạt theo tình hình giao thông, thời tiết và tầm nhìn thực tế. Việc duy trì tốc độ ổn định giúp xe vận hành êm ái và giảm thiểu nguy cơ va chạm bất ngờ.

Ở tốc độ cao, khoảng cách không chỉ là con số, đó là "khoảng thở" quyết định bạn kịp xử lý hay phải trả giá. Ảnh: wikiHow

Bên cạnh đó, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước là nguyên tắc sống còn. Ở tốc độ cao, quãng đường phanh sẽ dài hơn rất nhiều so với điều kiện bình thường. Nếu bám đuôi quá sát, người lái gần như không có đủ thời gian để xử lý khi tình huống khẩn cấp xảy ra. Một khoảng cách hợp lý không chỉ giúp tăng khả năng phản ứng mà còn tạo cảm giác lái chủ động, tự tin hơn.

Việc chuyển làn trên cao tốc cũng đòi hỏi kỹ năng và sự quan sát kỹ lưỡng. Người lái cần sử dụng đèn xi nhan đúng lúc, kiểm tra gương chiếu hậu và quan sát điểm mù trước khi chuyển làn. Những thao tác đột ngột, thiếu tín hiệu hoặc chuyển làn liên tục có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện xung quanh, đặc biệt khi tất cả đều đang di chuyển ở tốc độ cao.

Một nguyên tắc quan trọng khác là tuyệt đối không dừng, đỗ tùy tiện trên cao tốc. Trừ các trường hợp khẩn cấp, việc dừng xe giữa làn đường có thể gây ra tai nạn dây chuyền rất nguy hiểm. Nếu buộc phải dừng xe, người lái cần bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn khẩn cấp và đặt biển cảnh báo theo đúng quy định.

Ngoài ra, người điều khiển xe cần giữ tâm lý ổn định và tập trung cao độ trong suốt hành trình. Cao tốc không cho phép sự chủ quan hay phân tâm, dù chỉ trong vài giây. Việc sử dụng điện thoại, mệt mỏi hoặc thiếu tập trung đều làm tăng nguy cơ tai nạn một cách đáng kể.

Cuối cùng, hãy đảm bảo chiếc xe luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt trước khi lên cao tốc. Kiểm tra lốp, phanh, đèn tín hiệu và mức nhiên liệu là những bước cơ bản nhưng không thể bỏ qua. Một chiếc xe vận hành ổn định sẽ giúp bạn tự tin hơn khi xử lý các tình huống ở tốc độ cao.

Lái xe trên cao tốc mang lại sự thuận tiện và rút ngắn thời gian di chuyển, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu cao về kỹ năng và ý thức. Khi chưa thực sự nắm vững các nguyên tắc cần thiết, việc "chậm lại một bước" để chuẩn bị kỹ càng sẽ luôn là lựa chọn an toàn và khôn ngoan hơn.