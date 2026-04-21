Mùi nội thất xe mới và nguy cơ gây say xe: Điều nhiều tài xế chưa nhận ra 21/04/2026 12:24

(PLO)- Mùi "xe mới" tưởng dễ chịu nhưng lại có thể khiến bạn chóng mặt, buồn nôn, âm thầm làm tăng nguy cơ say xe và giảm an toàn khi lái.

Khi sở hữu một chiếc ô tô mới, nhiều người thường thích thú với mùi "xe mới" đặc trưng, cảm giác gắn liền với sự sạch sẽ và hiện đại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng chính mùi hương này lại có thể là nguyên nhân gây ra cảm giác khó chịu, thậm chí dẫn đến say xe, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và sự an toàn khi di chuyển.

Thực tế, mùi nội thất xe mới không đơn thuần là hương thơm dễ chịu mà là sự kết hợp của nhiều hợp chất bay hơi (VOC) phát ra từ các vật liệu như da, nhựa, keo dán, thảm sàn hay lớp sơn phủ. Trong không gian kín của cabin, khi xe vừa đóng cửa và bật điều hòa, các hợp chất này dễ tích tụ với nồng độ cao. Khi hít phải trong thời gian dài, người ngồi trong xe có thể gặp các triệu chứng như chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, những biểu hiện điển hình của say xe.

Đối với tài xế, tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất tập trung khi lái xe. Cảm giác mệt mỏi, choáng váng có thể làm giảm khả năng phản xạ, đặc biệt trong những hành trình dài hoặc khi di chuyển ở tốc độ cao. Với hành khách, nhất là trẻ em và người lớn tuổi, mùi nội thất xe mới càng dễ khiến cơ thể phản ứng mạnh hơn.

Đừng cố "che" mùi xe mới bằng nước hoa, càng nồng càng dễ gây khó chịu. Ảnh: wikiHow

Một trong những sai lầm phổ biến là cố gắng "che" mùi xe mới bằng nước hoa hoặc các loại tinh dầu có hương mạnh. Việc này không những không giải quyết được vấn đề mà còn có thể khiến không khí trong xe trở nên nồng hơn, làm tăng cảm giác khó chịu. Thay vào đó, giải pháp hiệu quả là tăng cường thông gió: mở cửa xe trước khi sử dụng, hạ kính trong những phút đầu di chuyển hoặc tận dụng chế độ lấy gió ngoài của hệ thống điều hòa.

Bên cạnh đó, người dùng có thể sử dụng các vật liệu khử mùi tự nhiên như than hoạt tính, bã cà phê hoặc túi hút ẩm để giảm bớt mùi trong cabin. Việc vệ sinh nội thất định kỳ, hạn chế để xe dưới nắng gắt và tránh đặt thêm các vật liệu có mùi mạnh trong xe cũng góp phần cải thiện chất lượng không khí.

Mùi nội thất xe mới có thể mang lại cảm giác "sang" trong những ngày đầu, nhưng về lâu dài, việc kiểm soát và làm quen với môi trường bên trong xe mới là yếu tố quan trọng. Nhận thức đúng về vấn đề này không chỉ giúp nâng cao sự thoải mái mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho mỗi chuyến đi.