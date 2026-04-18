Nhiều người nghĩ xe đắt là tốt, nhưng sự thật còn phụ thuộc 5 yếu tố này 18/04/2026 10:13

(PLO)- Xe đắt có thể tốt, nhưng xe phù hợp mới là lựa chọn thông minh cho hành trình dài.

Podcast:

Podcast: Nhiều người nghĩ xe đắt là tốt, nhưng sự thật còn phụ thuộc 5 yếu tố này

Khi chọn mua ô tô, không ít người có tâm lý "xe càng đắt càng tốt". Thực tế, mức giá cao thường đi kèm thương hiệu mạnh, công nghệ hiện đại và nhiều tiện nghi hơn. Tuy nhiên, giá bán không phải là yếu tố duy nhất quyết định một chiếc xe có thực sự phù hợp hay không.

Một mẫu xe tốt là chiếc xe đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng, phù hợp khả năng tài chính và mang lại trải nghiệm lái thoải mái trong thời gian dài. Có những mẫu xe giá vừa phải nhưng lại phục vụ người dùng hiệu quả hơn nhiều so với một chiếc xe đắt tiền vượt quá nhu cầu thực tế.

Dưới đây là 5 yếu tố quan trọng cần cân nhắc trước khi quyết định xuống tiền.

1. Nhu cầu sử dụng mới là yếu tố quan trọng nhất

Điều đầu tiên cần xác định là bạn mua xe để làm gì: đi phố hằng ngày, phục vụ gia đình, chạy dịch vụ hay thường xuyên đi xa.

Một chiếc sedan hạng sang giá cao có thể rất êm ái, nhưng chưa chắc phù hợp nếu bạn thường xuyên đi đường xấu hoặc cần không gian rộng cho gia đình đông người. Ngược lại, một mẫu SUV hoặc MPV tầm trung đôi khi lại thực dụng và tiện lợi hơn rất nhiều.

Xe tốt không phải xe đắt nhất, mà là xe phù hợp nhất với mục đích sử dụng.

Không phải xe đắt nhất, mà là xe đúng nhu cầu mới mang lại trải nghiệm lái trọn vẹn. Ảnh: wikiHow

2. Chi phí nuôi xe lâu dài quan trọng không kém giá mua

Nhiều người chỉ nhìn vào giá lăn bánh mà quên mất chi phí sử dụng trong nhiều năm sau đó.

Một chiếc xe giá cao thường đi kèm bảo dưỡng đắt hơn, phụ tùng thay thế có chi phí lớn, mức tiêu hao nhiên liệu cao hơn và phí bảo hiểm cũng không nhỏ. Nếu ngân sách vận hành hằng tháng không thoải mái, việc sở hữu xe đắt đôi khi lại trở thành áp lực.

Vì vậy, hãy tính cả chi phí xăng dầu, bảo dưỡng định kỳ, lốp, phí gửi xe và khấu hao trước khi quyết định.

3. Độ bền và tính ổn định trong quá trình sử dụng

Một chiếc xe được đánh giá tốt không chỉ nằm ở thiết kế đẹp hay nhiều option, mà còn ở độ bền sau nhiều năm vận hành.

Có những mẫu xe giá không quá cao nhưng nổi tiếng “lành”, ít hỏng vặt, dễ sửa chữa và giữ được cảm giác lái ổn định sau thời gian dài. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với người mua xe lần đầu hoặc người ưu tiên sự an tâm.

Đôi khi, một chiếc xe bền bỉ còn giá trị hơn rất nhiều so với một mẫu xe đắt nhưng chi phí sửa chữa lớn.

4. Trang bị an toàn phải phù hợp nhu cầu thực tế

Xe đắt thường có nhiều công nghệ hiện đại như cảnh báo lệch làn, ga tự động thích ứng, camera 360 hay hỗ trợ giữ phanh tự động. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần đầy đủ những tính năng đó.

Nếu chủ yếu đi trong đô thị, điều cần ưu tiên có thể là camera lùi, cảm biến va chạm, phanh ABS, cân bằng điện tử và túi khí đầy đủ. Trong khi đó, người hay đi cao tốc hoặc đi xa sẽ cần thêm các công nghệ hỗ trợ lái nâng cao.

Điều quan trọng là chọn đúng những trang bị thực sự hữu ích, thay vì trả thêm tiền cho các tính năng ít khi dùng đến.

5. Giá trị bán lại sau vài năm sử dụng

Một yếu tố rất nhiều người bỏ qua là khả năng giữ giá.

Có những mẫu xe giá ban đầu không quá cao nhưng thương hiệu mạnh, độ phổ biến lớn và thị trường xe cũ sôi động nên bán lại rất dễ. Ngược lại, một số mẫu xe đắt tiền mất giá nhanh khiến chi phí sở hữu thực tế cao hơn nhiều so với dự tính.

Nếu bạn có kế hoạch đổi xe sau 3-5 năm, đây là yếu tố rất đáng cân nhắc.

Xe tốt là xe phù hợp, không phải xe đắt nhất

Tâm lý thích xe đắt là điều dễ hiểu, bởi giá cao thường tạo cảm giác yên tâm về chất lượng. Tuy nhiên, trong thực tế sử dụng, sự phù hợp mới là yếu tố quyết định giá trị thật của một chiếc xe.

Một mẫu xe vừa túi tiền, tiết kiệm, bền bỉ và đáp ứng đúng nhu cầu đôi khi mang lại trải nghiệm hài lòng hơn rất nhiều so với một chiếc xe đắt đỏ nhưng dư thừa công năng.

Trước khi mua, hãy dành thời gian đánh giá kỹ 5 yếu tố trên để tránh rơi vào suy nghĩ "đắt là tốt", từ đó chọn được chiếc xe thực sự đáng tiền.