Dùng điều hòa ô tô trong mùa nắng nóng tưởng đơn giản nhưng ngay cả tài xế lâu năm cũng hay sai 10/04/2026 11:31

(PLO)- Chỉ một vài thói quen tưởng chừng vô hại khi dùng điều hòa ô tô cũng có thể khiến xe tốn xăng hơn, làm mát kém và âm thầm rút ngắn tuổi thọ hệ thống mà ngay cả tài xế lâu năm cũng dễ mắc phải.

Podcast:

Điều hòa ô tô là một trong những trang bị được sử dụng thường xuyên nhất, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, không ít tài xế, kể cả người đã có nhiều năm kinh nghiệm, vẫn mắc phải những thói quen tưởng chừng vô hại nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả làm mát, tuổi thọ hệ thống và cả mức tiêu hao nhiên liệu của xe. Việc sử dụng điều hòa đúng cách không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp bảo vệ xe và sức khỏe người ngồi bên trong.

Bật điều hòa ngay khi vừa lên xe

Một sai lầm phổ biến là lên xe và bật điều hòa ở mức thấp nhất ngay lập tức, trong khi khoang cabin đang tích tụ lượng nhiệt lớn sau khi đỗ ngoài trời nắng. Cách làm này khiến hệ thống phải hoạt động quá tải trong những phút đầu, làm lạnh chậm hơn và tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Cách hiệu quả hơn là mở cửa xe vài chục giây để khí nóng thoát bớt ra ngoài, sau đó hạ kính và bật quạt gió trước khi kích hoạt điều hòa. Khi nhiệt độ trong xe đã giảm, hãy đóng kính và chuyển sang chế độ làm lạnh để đạt hiệu quả tối ưu.

Chỉnh nhiệt độ quá thấp trong thời gian dài

Nhiều người có thói quen đặt nhiệt độ ở mức rất thấp để mong xe nhanh mát hơn. Thực tế, việc cài đặt quá lạnh không giúp cabin hạ nhiệt nhanh hơn đáng kể, trong khi máy nén phải làm việc liên tục, dễ gây hao nhiên liệu và khiến người ngồi trong xe bị sốc nhiệt khi bước ra ngoài.

Mức nhiệt độ lý tưởng thường nằm trong khoảng 23-26 độ C, vừa đủ dễ chịu vừa giúp hệ thống vận hành ổn định. Quan trọng hơn, sự chênh lệch nhiệt độ giữa trong và ngoài xe không nên quá lớn để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đặt điều hòa quá lạnh không giúp xe mát nhanh hơn mà còn khiến máy nén hoạt động liên tục, tốn nhiên liệu và dễ gây sốc nhiệt. Ảnh: wikiHow

Luôn bật chế độ lấy gió trong

Chế độ lấy gió trong giúp làm mát nhanh và tiết kiệm hơn, nhưng nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, không khí trong cabin sẽ trở nên bí bách, lượng oxy giảm và dễ gây cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ cho người lái.

Với những hành trình dài, tài xế nên thỉnh thoảng chuyển sang chế độ lấy gió ngoài để làm mới không khí trong xe. Điều này đặc biệt quan trọng khi xe chở đông người hoặc di chuyển nhiều giờ liên tục.

Tắt máy xe ngay mà không tắt điều hòa

Một lỗi khác mà nhiều tài xế lâu năm vẫn mắc phải là tắt động cơ ngay khi điều hòa vẫn đang hoạt động. Thói quen này có thể khiến hệ thống điện và máy nén chịu tải đột ngột, về lâu dài ảnh hưởng đến độ bền của dàn lạnh và các chi tiết liên quan.

Cách tốt nhất là tắt điều hòa trước khoảng 1-2 phút, chỉ để quạt gió hoạt động nhằm làm khô hơi ẩm trong dàn lạnh. Điều này còn giúp hạn chế mùi hôi và nấm mốc tích tụ bên trong hệ thống.

Bỏ quên việc vệ sinh lọc gió điều hòa

Điều hòa làm mát kém, có mùi khó chịu hoặc quạt gió yếu đôi khi không phải do thiếu gas mà xuất phát từ lọc gió cabin quá bẩn. Đây là chi tiết nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm mát và chất lượng không khí trong xe.

Việc vệ sinh hoặc thay lọc gió định kỳ không chỉ giúp luồng khí lưu thông tốt hơn mà còn giảm bụi bẩn, vi khuẩn và mùi khó chịu, tạo cảm giác dễ chịu cho người sử dụng.