5 kỹ năng sinh tồn trên ô tô nhiều người bỏ qua nhưng cực kỳ quan trọng 28/03/2026 08:36

(PLO)- Chỉ một khoảnh khắc bất ngờ trên đường cũng có thể trở thành tình huống sinh tử, nhưng nếu nắm vững những kỹ năng sinh tồn quan trọng này, bạn hoàn toàn có thể biến nguy hiểm thành an toàn.

Podcast:

Lái xe không chỉ là việc điều khiển vô lăng và tuân thủ luật giao thông. Trong nhiều tình huống bất ngờ, chính những kỹ năng "sinh tồn" trên ô tô mới là yếu tố quyết định giúp bạn bảo vệ bản thân và hành khách. Tuy nhiên, đây lại là những kỹ năng thường bị xem nhẹ. Trang bị đầy đủ những điều dưới đây sẽ giúp bạn tự tin hơn trên mọi hành trình.

Giữ bình tĩnh và kiểm soát tình huống

Khi gặp sự cố như xe chết máy giữa đường, mất phanh hay va chạm bất ngờ, phản ứng đầu tiên của nhiều người là hoảng loạn. Điều quan trọng nhất lúc này là giữ bình tĩnh để đưa ra quyết định chính xác. Việc kiểm soát cảm xúc giúp bạn xử lý tình huống nhanh gọn, hạn chế những hành động sai lầm có thể làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

Biết cách xử lý khi xe mất phanh

Đây là một trong những tình huống nguy hiểm nhất nhưng lại ít người chuẩn bị trước. Khi phát hiện phanh không ăn, cần lập tức nhả chân ga, chuyển về số thấp để giảm tốc bằng động cơ, đồng thời kéo phanh tay một cách từ từ. Việc xử lý đúng cách có thể giúp giảm thiểu rủi ro tai nạn nghiêm trọng.

Kỹ năng thoát hiểm khi xe gặp sự cố

Trong trường hợp xe bị kẹt cửa do tai nạn hoặc rơi xuống nước, việc biết cách thoát hiểm là yếu tố sống còn. Người lái nên trang bị sẵn dụng cụ phá kính chuyên dụng và biết vị trí điểm yếu trên kính xe để tác động. Đồng thời, việc mở khóa cửa ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm cũng giúp tăng cơ hội thoát ra ngoài.

Nếu không có búa phá kính, hãy tháo tựa đầu ghế và dùng phần kim loại đập vào góc dưới cửa sổ để thoát hiểm. Ảnh: wikiHow

Sử dụng đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo đúng cách

Khi xe gặp sự cố trên đường, đặc biệt là cao tốc, việc bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt biển cảnh báo phía sau xe là vô cùng quan trọng. Điều này giúp các phương tiện khác nhận biết từ xa và giảm tốc kịp thời, tránh xảy ra va chạm liên hoàn.

Kiểm tra xe trước mỗi hành trình

Một kỹ năng đơn giản nhưng thường bị bỏ qua là kiểm tra nhanh tình trạng xe trước khi di chuyển. Lốp, phanh, đèn, mức nhiên liệu hay nước làm mát đều là những yếu tố cần được chú ý. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường giúp bạn tránh được những sự cố không đáng có trên đường.

Trong thực tế, tai nạn không chỉ xảy ra vì thiếu kỹ năng lái xe mà còn do thiếu sự chuẩn bị cho những tình huống khẩn cấp. Việc trang bị các kỹ năng sinh tồn trên ô tô không chỉ giúp bạn bảo vệ chính mình mà còn đảm bảo an toàn cho những người xung quanh. Chủ động học hỏi và rèn luyện từ sớm chính là cách tốt nhất để mỗi hành trình luôn an toàn và trọn vẹn.