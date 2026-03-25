Ắc quy ô tô và những sai lầm dễ khiến xe chết máy giữa đường 25/03/2026 07:30

(PLO)- Ắc quy ô tô có thể âm thầm "kiệt sức" chỉ vì những thói quen nhỏ hằng ngày, và hậu quả là chiếc xe bất ngờ chết máy đúng lúc bạn cần nhất.

Ắc quy là nguồn cung cấp điện chính cho hệ thống khởi động, đèn chiếu sáng, điều hòa và hàng loạt thiết bị điện tử trên xe. Khi ắc quy gặp vấn đề, xe không chỉ khó đề nổ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và trải nghiệm lái.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tài xế vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo dưỡng bộ phận này, dẫn đến những sự cố bất ngờ hoàn toàn có thể tránh được.

1. Quên tắt thiết bị điện khi tắt máy

Đèn pha, đèn nội thất hay hệ thống giải trí nếu bị bỏ quên sau khi tắt máy sẽ tiếp tục tiêu thụ điện. Việc này khiến ắc quy bị xả cạn mà người dùng không hề nhận ra, đặc biệt nguy hiểm khi xe đỗ qua đêm.

2. Để xe "nằm im" quá lâu

Ắc quy cần được sạc lại trong quá trình xe vận hành. Khi xe không sử dụng trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần, điện năng sẽ tự hao hụt dần. Điều này khiến xe khó hoặc không thể khởi động khi cần dùng.

3. Bỏ qua việc kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ

Nhiều chủ xe chỉ chú ý đến động cơ mà bỏ qua việc kiểm tra ắc quy. Trên thực tế, các dấu hiệu như cọc bình bị ăn mòn, lỏng kết nối hoặc dung lượng giảm đều có thể được phát hiện sớm nếu kiểm tra định kỳ. Việc bỏ qua bước này làm tăng nguy cơ hỏng hóc bất ngờ.

Bỏ qua kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ khiến ắc quy suy giảm nhanh chóng, tiềm ẩn nguy cơ xe chết máy bất ngờ. Ảnh: wikiHow

4. Sử dụng ắc quy quá tuổi thọ

Tuổi thọ trung bình của ắc quy ô tô thường dao động từ 2-3 năm. Sau thời gian này, khả năng tích và giữ điện suy giảm rõ rệt. Nếu không thay mới kịp thời, xe rất dễ gặp tình trạng chết máy bất ngờ.

5. Lắp thêm thiết bị điện không phù hợp

Việc độ thêm âm thanh công suất lớn, đèn LED hoặc các phụ kiện điện tử mà không tính toán tải điện sẽ khiến ắc quy hoạt động quá mức. Lâu dài, điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ ắc quy mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống điện.

6. Chủ quan với dấu hiệu cảnh báo

Ắc quy yếu thường có những biểu hiện rõ ràng như xe đề nổ chậm, đèn yếu, hoặc hệ thống điện hoạt động không ổn định. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua những dấu hiệu này cho đến khi xe không thể khởi động.

Ắc quy tuy nhỏ nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành của toàn bộ chiếc xe. Tránh những sai lầm phổ biến, kết hợp với việc kiểm tra và thay thế đúng thời điểm sẽ giúp bạn hạn chế tối đa nguy cơ xe chết máy giữa đường. Chủ động chăm sóc ắc quy cũng chính là cách đảm bảo mỗi hành trình luôn suôn sẻ và an toàn.