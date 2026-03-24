5 mẹo đơn giản giúp ô tô vận hành bền bỉ theo thời gian 24/03/2026 08:04

(PLO)- Chỉ với vài thói quen đơn giản mỗi ngày, bạn hoàn toàn có thể giữ cho chiếc ô tô luôn vận hành êm ái, bền bỉ và tránh được những chi phí sửa chữa không đáng có.

Một chiếc ô tô không chỉ bền nhờ chất lượng sản xuất ban đầu, mà còn phụ thuộc rất lớn vào cách bạn sử dụng mỗi ngày. Trên thực tế, những thói quen nhỏ nhưng đúng cách có thể giúp xe duy trì hiệu suất ổn định, hạn chế hỏng vặt và kéo dài tuổi thọ đáng kể.

Bảo dưỡng định kỳ

Tuân thủ lịch bảo dưỡng của nhà sản xuất là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Việc thay dầu nhớt, kiểm tra lọc gió, nước làm mát, hệ thống phanh hay ắc quy đúng thời điểm sẽ giúp các bộ phận hoạt động trơn tru và phát hiện sớm hư hỏng. Đừng chờ đến khi xe có dấu hiệu bất thường mới kiểm tra, vì khi đó chi phí sửa chữa thường cao hơn nhiều.

Duy trì thói quen lái xe êm ái, hạn chế thao tác đột ngột

Thói quen tăng tốc gấp, phanh gấp hay đánh lái đột ngột không chỉ làm xe nhanh xuống cấp mà còn ảnh hưởng đến mức tiêu hao nhiên liệu. Ngược lại, duy trì phong cách lái êm ái sẽ giảm áp lực lên động cơ, hộp số và hệ thống treo, từ đó giúp xe vận hành bền bỉ hơn theo thời gian.

Kiểm tra lốp xe thường xuyên

Lốp là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên ảnh hưởng lớn đến độ an toàn và khả năng vận hành. Hãy đảm bảo áp suất lốp luôn ở mức tiêu chuẩn, đồng thời kiểm tra độ mòn, vết nứt hoặc phồng lốp định kỳ. Việc này không chỉ giúp xe ổn định hơn mà còn tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài tuổi thọ lốp.

Khởi động và vận hành đúng cách

Sau thời gian dài không sử dụng, đặc biệt vào buổi sáng, bạn nên để động cơ chạy không tải khoảng 30 giây đến 1 phút trước khi di chuyển. Điều này giúp dầu nhớt kịp lưu thông, bôi trơn đầy đủ các chi tiết bên trong, giảm ma sát và hạn chế hao mòn. Ngoài ra, tránh ép xe chạy tốc độ cao ngay khi động cơ còn "nguội"

Khởi động đúng cách và vận hành nhẹ nhàng giúp động cơ được bôi trơn tối ưu, giảm hao mòn và kéo dài tuổi thọ xe. Ảnh: wikiHow

Giữ xe sạch sẽ và kiểm tra tổng thể định kỳ

Rửa xe, vệ sinh nội thất và khoang máy không chỉ mang lại vẻ ngoài sạch đẹp mà còn giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường như rò rỉ dầu, nước hay hư hỏng dây dẫn. Đồng thời, việc đỗ xe ở nơi râm mát, tránh nắng gắt hoặc ẩm ướt cũng góp phần bảo vệ lớp sơn và các chi tiết cao su.

Chăm sóc ô tô không đòi hỏi những kỹ thuật phức tạp hay chi phí lớn. Chỉ cần duy trì những thói quen đúng đắn và đều đặn, bạn hoàn toàn có thể giúp chiếc xe của mình luôn bền bỉ, an toàn và sẵn sàng đồng hành trên mọi hành trình trong nhiều năm.