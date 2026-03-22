Những lưu ý quan trọng về hệ thống phanh xe điện mà tài xế không nên bỏ qua 22/03/2026 08:41

(PLO)- Hiểu đúng và sử dụng hiệu quả hệ thống phanh xe điện không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn là yếu tố then chốt đảm bảo an toàn trên mọi hành trình.

Podcast:

Podcast: Những lưu ý quan trọng về hệ thống phanh xe điện mà tài xế không nên bỏ qua

Xe điện ngày càng trở nên phổ biến nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, hệ thống phanh trên xe điện có một số điểm khác biệt so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Việc hiểu rõ cách hoạt động cũng như những lưu ý quan trọng liên quan đến hệ thống phanh sẽ giúp bạn sử dụng xe an toàn và hiệu quả hơn.

Hiểu rõ cơ chế phanh tái tạo năng lượng

Một trong những đặc điểm nổi bật của xe điện là hệ thống phanh tái tạo năng lượng (regenerative braking). Khi người lái giảm ga hoặc đạp phanh, động cơ điện sẽ chuyển sang chế độ phát điện, biến động năng của xe thành điện năng để nạp lại cho pin. Nhờ cơ chế này, xe điện có thể tăng hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm mức tiêu hao pin.

Tuy nhiên, phanh tái tạo không thể thay thế hoàn toàn hệ thống phanh cơ học. Trong những tình huống cần giảm tốc nhanh hoặc phanh gấp, phanh đĩa truyền thống vẫn đóng vai trò chính để đảm bảo an toàn.

Ảnh: wikiHow

Không nên quá phụ thuộc vào phanh tái tạo

Nhiều người khi chuyển sang xe điện có xu hướng phụ thuộc nhiều vào phanh tái tạo vì xe có thể giảm tốc chỉ bằng việc nhả chân ga. Dù tiện lợi, thói quen này có thể khiến người lái ít sử dụng phanh cơ học, dẫn đến hiện tượng gỉ sét hoặc giảm hiệu quả hoạt động của má phanh do ít được sử dụng.

Vì vậy, thỉnh thoảng người lái vẫn nên sử dụng phanh chân trong quá trình vận hành để giúp các bộ phận phanh cơ học hoạt động ổn định và duy trì hiệu quả.

Lưu ý khi di chuyển trên đường trơn hoặc dốc

Phanh tái tạo có thể hoạt động mạnh hơn khi xe chạy xuống dốc hoặc khi bạn giảm ga đột ngột. Trong một số trường hợp, điều này có thể khiến xe giảm tốc nhanh hơn dự kiến, đặc biệt trên mặt đường trơn trượt. Do đó, bạn cần làm quen với mức độ phanh tái tạo của từng mẫu xe để điều chỉnh thao tác lái cho phù hợp.

Ngoài ra, nhiều dòng xe điện cho phép điều chỉnh mức độ phanh tái tạo thông qua các chế độ lái. Việc lựa chọn mức phù hợp sẽ giúp xe vận hành mượt mà và an toàn hơn trong từng điều kiện giao thông.

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh định kỳ

Dù có phanh tái tạo hỗ trợ, hệ thống phanh cơ học trên xe điện vẫn cần được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ. Má phanh, đĩa phanh, dầu phanh và các cảm biến liên quan đều đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu quả phanh.

Đặc biệt, do xe điện thường có mô-men xoắn lớn và trọng lượng pin khá nặng, hệ thống phanh phải chịu tải đáng kể khi giảm tốc ở tốc độ cao. Vì vậy, việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các dấu hiệu mài mòn hoặc hư hỏng.

Làm quen với cảm giác phanh của xe điện

So với xe xăng, cảm giác phanh trên xe điện có thể khác biệt, đặc biệt khi kết hợp giữa phanh tái tạo và phanh cơ học. Một số mẫu xe còn hỗ trợ chế độ lái “one-pedal”, cho phép người lái điều khiển tăng giảm tốc chủ yếu bằng bàn đạp ga.

Đối với những bạn mới chuyển sang xe điện, việc dành thời gian làm quen với đặc tính phanh của xe là rất cần thiết. Điều này giúp bạn kiểm soát tốc độ tốt hơn và phản ứng kịp thời trong các tình huống bất ngờ.