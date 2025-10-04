Người dùng xe điện cần lưu ý gì khi sạc xe tại trụ sạc công cộng? 04/10/2025 08:12

(PLO)- Tuân thủ những lưu ý này sẽ giúp bạn sạc xe điện an toàn, tiết kiệm và văn minh, đồng thời góp phần xây dựng thói quen sử dụng hạ tầng công cộng hiệu quả hơn.

Sạc xe điện (EV) tại các trụ sạc công cộng là nhu cầu tất yếu trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, tối ưu hiệu suất và tránh sự cố, bạn cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

1. Kiểm tra an toàn trước khi kết nối

Trước khi cắm sạc, hãy thực hiện kiểm tra nhanh để phòng ngừa rủi ro chập điện và hư hỏng thiết bị:

Kiểm tra trụ sạc và đầu nối: Đảm bảo trụ sạc, đầu nối và cổng sạc trên xe khô ráo, sạch sẽ, không có dấu hiệu nứt vỡ hay dính nước. Nếu phát hiện bất thường, tuyệt đối không sử dụng.

Tắt máy xe: Luôn đảm bảo xe đã tắt máy hoàn toàn trước khi cắm hoặc rút cáp sạc.

Sạc xe tại trụ sạc công cộng là nhu cầu tất yếu, nhưng nếu không để ý, bạn có thể gặp rủi ro hoặc lãng phí thời gian, tiền bạc.

2. Tối ưu hóa quá trình và hiệu suất sạc

Chọn đúng loại sạc: Xác nhận bạn đang sử dụng loại sạc phù hợp với xe (AC Level 2 hay DC Fast Charging).

Theo dõi thời gian sạc: Đặc biệt với sạc nhanh DC, tốc độ sạc thường giảm đáng kể sau mức 80%. Hãy theo dõi để ngắt kết nối kịp thời, tránh lãng phí thời gian và chi phí.

Quản lý cáp sạc: Đảm bảo cáp sạc nằm gọn gàng, không bị kéo căng hoặc bị xe khác cán qua, điều này có thể làm hỏng cáp hoặc cổng sạc của bạn.

3. Tuân thủ quy tắc sử dụng và thanh toán

Chuẩn bị ứng dụng/thẻ: Hầu hết các trạm sạc yêu cầu sử dụng ứng dụng di động hoặc thẻ RFID. Hãy đảm bảo bạn đã cài đặt ứng dụng và nạp đủ tiền trong tài khoản.

Không chiếm dụng trụ sạc: Sau khi pin đạt mức sạc cần thiết (thường là 80% đối với sạc nhanh), hãy di chuyển xe ngay lập tức để nhường chỗ. Nhiều trạm sạc công cộng áp dụng phí phạt nếu bạn để xe quá lâu sau khi sạc xong.

Bảo mật thanh toán: Cẩn trọng với thông tin thanh toán, chỉ sử dụng các ứng dụng và giao diện chính thức của nhà cung cấp dịch vụ sạc.

Tuân thủ các lưu ý trên sẽ giúp bạn sạc xe an toàn, hiệu quả và góp phần xây dựng văn hóa sạc xe điện văn minh.