(PLO)- Lái xe trên cầu vượt không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cần sự cẩn trọng trước gió lớn, dốc cao và nguy cơ trơn trượt. Những mẹo nhỏ dưới đây sẽ giúp bạn an toàn và vững tay lái ở mọi tình huống.

Podcast: Mẹo lái xe an toàn khi di chuyển trên cầu vượt

Lái xe trên cầu vượt tiềm ẩn nhiều rủi ro do độ dốc, khúc cua và tác động của gió lớn. Trang bị cho mình những mẹo lái xe an toàn dưới đây sẽ giúp bạn tự tin kiểm soát tay lái và an toàn hơn trên mọi hành trình.

1. Kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách

Giảm tốc độ hợp lý: Luôn giảm tốc độ trước khi bắt đầu lên hoặc xuống dốc cầu và duy trì tốc độ ổn định phù hợp với giới hạn cho phép.

Giữ khoảng cách an toàn: Nới rộng khoảng cách hơn so với đường bằng, đặc biệt khi trời mưa, sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế. Tránh bám đuôi xe tải lớn và xe container vì chúng che khuất hoàn toàn tầm nhìn phía trước của bạn.

2. Xử lý nguy cơ trơn trượt và gió lớn

- Đề phòng mặt cầu trơn trượt: Mặt cầu vượt dễ bị đọng nước, sương hoặc băng (ở vùng lạnh), làm giảm độ bám đường. Tuyệt đối không phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột khi đi trên mặt cầu.

- Cẩn trọng với gió lớn: Cầu vượt là nơi trống trải, dễ chịu tác động của gió ngang mạnh.

- Giữ chặt vô lăng bằng hai tay.

- Điều chỉnh tốc độ chậm hơn để giữ vững hướng lái.

- Đặc biệt cẩn trọng khi vừa vượt qua xe tải lớn, vì gió có thể thay đổi hướng và cường độ đột ngột.

3. Tuân thủ làn đường và kỹ thuật chuyển làn

Đi đúng làn: Luôn tuân thủ vạch kẻ đường. Tuyệt đối không lấn làn, nhất là ở những đoạn cong trên cầu có tầm nhìn bị khuất.

Chuyển làn an toàn: Nếu cần chuyển làn, hãy bật đèn xi-nhan sớm, quan sát kỹ gương chiếu hậu, kiểm tra điểm mù và chuyển làn một cách từ từ, dứt khoát.

4. Sử dụng đèn chiếu sáng đúng cách

Di chuyển trên cầu vượt tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhưng với vài mẹo an toàn đơn giản, bạn sẽ luôn vững tay lái trên mọi hành trình.

Bật đèn cốt (chiếu gần): Ngay cả vào ban ngày, khi đi qua cầu vượt có độ dốc lớn hoặc hầm chui, bạn nên bật đèn cốt. Điều này giúp các phương tiện khác dễ dàng nhận ra xe của bạn.

Tránh dùng đèn pha: Không bật đèn pha (chiếu xa) khi di chuyển trên cầu, đặc biệt khi có xe ngược chiều, để tránh gây chói mắt và nguy hiểm cho người khác.

Tuân thủ những mẹo đơn giản trên sẽ giúp bạn chinh phục mọi cầu vượt một cách an toàn và tự tin.