(PLO)- Đăng kiểm sẽ chẳng còn là chuyện phiền toái nếu bạn chuẩn bị sẵn giấy tờ và kiểm tra xe trước khi đi. Làm tốt khâu này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian và yên tâm vượt ải đăng kiểm.

Podcast: Cần chuẩn bị gì trước khi đưa xe đi đăng kiểm?

Đăng kiểm ô tô là thủ tục bắt buộc nhằm đảm bảo phương tiện đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và bảo vệ môi trường. Để quá trình này diễn ra thuận lợi, chủ xe cần chuẩn bị chu đáo cả giấy tờ lẫn tình trạng kỹ thuật của xe. Dưới đây là những việc cần làm để đưa xe đi đăng kiểm nhanh gọn và không mất thời gian.

1. Chuẩn bị giấy tờ: Chìa khóa để mở cửa đăng kiểm

Thiếu hoặc sai sót giấy tờ có thể khiến bạn mất thời gian và phải quay về. Hãy đảm bảo bạn có đủ những tài liệu sau:

- Giấy đăng ký xe (bản gốc): Chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của bạn.

- Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự: Phải còn hiệu lực.

- Giấy chứng nhận và tem kiểm định cũ: Áp dụng cho các xe đã từng đăng kiểm.

- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân: Của người trực tiếp lái xe đi đăng kiểm.

- Giấy ủy quyền: Nếu chủ xe không trực tiếp đi đăng kiểm.

- Giấy chứng nhận cải tạo xe: Cần thiết nếu xe của bạn có thay đổi kết cấu.

- Thông tin về phạt nguội: Hãy tra cứu và nộp phạt nguội (nếu có) trước khi đi để tránh bị từ chối.

Chủ xe cần kiểm tra thông tin phạt nguội trước khi đưa xe đi đăng kiểm để quá trình diễn ra nhanh gọn. Ảnh: THY NHUNG

2. Tự kiểm tra xe: Tự "khám sức khỏe" cho xế yêu

Việc tự kiểm tra xe trước giúp bạn chủ động khắc phục các lỗi nhỏ, tránh bị từ chối đăng kiểm. Dưới đây là những điểm bạn cần chú ý:

- Hệ thống chiếu sáng: Kiểm tra tất cả các đèn: đèn pha, đèn cốt, đèn xi-nhan, đèn phanh, đèn lùi. Đảm bảo chúng hoạt động bình thường và không bị vỡ.

- Hệ thống phanh: Phanh phải hoạt động ổn định, hiệu quả.

- Lốp xe: Lốp không được quá mòn, không có vết nứt hay rách. Kích thước lốp phải đúng với thông số đã ghi trong giấy đăng ký xe.

- Còi và cần gạt nước: Đảm bảo còi xe kêu to, rõ ràng và cần gạt nước hoạt động trơn tru.

Ngoại thất và nội thất:

- Tháo bỏ các phụ kiện "độ" làm thay đổi kết cấu xe.

- Vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là khu vực số khung, số máy để nhân viên đăng kiểm dễ dàng kiểm tra.

- Kiểm tra dây an toàn, đảm bảo chúng hoạt động tốt.

3. Những mẹo nhỏ giúp đăng kiểm nhanh gọn

- Đặt lịch hẹn trực tuyến: Sử dụng ứng dụng hoặc website của Cục Đăng kiểm Việt Nam để đặt lịch hẹn trước. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian chờ đợi đáng kể.

- Sắp xếp thời gian hợp lý: Cố gắng đến trung tâm đăng kiểm sớm hơn giờ hẹn hoặc vào đầu giờ làm việc để tránh tình trạng quá tải.

Việc chuẩn bị chu đáo sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục đăng kiểm một cách thuận lợi và nhanh chóng.