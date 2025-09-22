Những lưu ý quan trọng khi điều khiển xe qua hầm chui 22/09/2025 16:57

(PLO)- Đi qua hầm chui tưởng đơn giản, nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm; chỉ khi nắm vững quy tắc an toàn, tài xế mới có thể yên tâm sau tay lái.

Những lưu ý quan trọng khi điều khiển xe qua hầm chui

Khi lưu thông qua hầm chui, tài xế cần đặc biệt chú ý và tuân thủ nghiêm ngặt những nguyên tắc an toàn quan trọng. Không gian chật hẹp, ánh sáng hạn chế và tầm nhìn bị thu hẹp trong hầm đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng kỹ năng xử lý tình huống thật chuyên nghiệp.

1. Bật đèn chiếu sáng

Đây là quy tắc cơ bản và bắt buộc.

Bật đèn cốt (đèn chiếu gần): Ngay khi vào hầm, hãy bật ngay đèn cốt. Hệ thống đèn trong hầm thường không đủ mạnh để đảm bảo tầm nhìn tốt nhất và giúp các phương tiện khác nhận diện xe của bạn từ xa, đặc biệt là khi ánh sáng bên ngoài và bên trong hầm có sự chênh lệch lớn.

Không bật đèn pha (đèn chiếu xa): Tuyệt đối không sử dụng đèn pha. Ánh sáng mạnh từ đèn pha sẽ gây chói mắt nghiêm trọng cho tài xế đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao.

2. Tuân thủ tốc độ và giữ khoảng cách

Kiểm soát tốc độ: Luôn chú ý các biển báo giới hạn tốc độ ở hai đầu hầm (thường từ 30km/h đến 60km/h) và điều khiển xe đúng quy định.

Giữ khoảng cách an toàn: Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các xe trong hầm là 30 mét. Không gian hẹp và hạn chế tầm nhìn khiến việc phanh gấp của xe phía trước có thể dẫn đến va chạm liên hoàn. Việc giữ khoảng cách an toàn giúp bạn có đủ thời gian và không gian để xử lý tình huống.

3. Không sử dụng còi xe

Không gian hẹp: Âm thanh trong hầm bị khuếch đại, việc bấm còi sẽ tạo ra tiếng ồn lớn, gây khó chịu và mất tập trung cho các tài xế khác.

Sử dụng đèn: Thay vì còi, hãy sử dụng đèn pha hoặc xi nhan để báo hiệu cho các phương tiện khác khi cần thiết.

4. Tuyệt đối không vượt, dừng, đỗ, quay đầu hoặc lùi xe

Hạn chế tối đa rủi ro: Không gian trong hầm chật hẹp, việc vượt xe có thể dẫn đến tai nạn đối đầu. Dừng, đỗ xe sẽ gây ùn tắc và va chạm nghiêm trọng.

Chỉ đi thẳng: Tuyệt đối không quay đầu hay lùi xe trong hầm, trừ khi có sự hướng dẫn của lực lượng chức năng hoặc trong tình huống khẩn cấp đã được cảnh báo đầy đủ.

Việc điều khiển xe qua hầm chui không hề đơn giản, nhưng nếu nắm vững những nguyên tắc này, bạn sẽ luôn yên tâm trên mọi hành trình. Ảnh: Tấn Việt

5. Cách xử lý khi có sự cố

Khi xe gặp trục trặc: Bật ngay đèn khẩn cấp (đèn hazard). Nếu có thể, hãy cố gắng điều khiển xe vào sát lề đường bên phải để không cản trở giao thông, sau đó nhanh chóng rời khỏi xe và tìm nơi an toàn.

Khi có sự cố nghiêm trọng (hỏa hoạn, tai nạn): Giữ bình tĩnh, tắt máy xe và di chuyển nhanh đến lối thoát hiểm gần nhất. Tuân thủ các biển báo và lắng nghe hướng dẫn từ hệ thống loa trong hầm.