Bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc: Tài xế nhất định phải biết 20/09/2025 13:43

(PLO)- Để hạn chế tai nạn trên cao tốc, tài xế cần nắm rõ các quy tắc vận hành và xử lý tình huống. Những hướng dẫn sau đây chính là chìa khóa để đảm bảo an toàn giao thông.

Lái xe trên cao tốc đòi hỏi những kỹ năng và nguyên tắc riêng biệt so với lái xe trong thành phố. Nắm vững những "bí kíp" lái xe an toàn trên cao tốc dưới đây sẽ giúp bạn đảm bảo an toàn cho bản thân và mọi người.

1. Giữ khoảng cách an toàn và tốc độ phù hợp

- Quy tắc 3 giây: Chọn một mốc ven đường (biển báo, cột mốc…), nếu xe trước đi qua và bạn cũng đi qua mốc đó dưới 3 giây, nghĩa là bạn đang đi quá gần. Lưu ý, trong điều kiện trời mưa hoặc sương mù, hãy tăng khoảng cách lên gấp đôi (6 giây) để có thêm thời gian xử lý tình huống.

- Không đi quá nhanh hoặc quá chậm: Luôn tuân thủ giới hạn tốc độ, vì đi quá nhanh hay quá chậm đều tiềm ẩn nguy hiểm xung quanh, đặc biệt khi các xe khác đang di chuyển với tốc độ ổn định.

2. Sử dụng đèn và gương hiệu quả

- Đèn xi-nhan: Bật đèn xi-nhan sớm hơn khi muốn chuyển làn để các xe phía sau có đủ thời gian phản ứng.

- Đèn pha: Chỉ dùng đèn pha khi đường vắng và không có xe ngược chiều. Khi thấy xe đối diện, hãy chuyển sang đèn cốt để tránh gây chói mắt.

- Gương chiếu hậu: Thường xuyên quan sát gương chiếu hậu bên trong và bên ngoài để nắm rõ tình hình giao thông.

3. Cẩn trọng khi chuyển làn và vượt xe khác

- Chuyển làn: Luôn bật đèn xi-nhan, quan sát gương và quay đầu nhìn qua vai để kiểm tra điểm mù trước khi chuyển làn. Di chuyển từ từ và dứt khoát.

- Vượt xe: Vượt xe ở làn bên trái, chỉ vượt khi có đủ không gian và thời gian. Sau khi vượt, hãy tăng tốc dứt khoát và trở lại làn đường cũ khi xe bạn ở vị trí đủ an toàn.

4. Xử lý khi xe gặp sự cố

Khi xe gặp trục trặc, hãy cố gắng di chuyển xe vào lề đường hoặc khu vực đỗ xe khẩn cấp. Bật đèn cảnh báo nguy hiểm và đặt vật cảnh báo (tam giác phản quang) cách xe một khoảng an toàn. Sau đó, hãy gọi ngay cho đường dây nóng của cao tốc hoặc dịch vụ cứu hộ để được hỗ trợ.

5. Hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại

Lái xe trên cao tốc cần tập trung tuyệt đối, không dùng điện thoại hay làm việc riêng. Khi cần, hãy dừng ở điểm nghỉ hoặc lề đường an toàn. Ảnh: wikiHow

Lái xe trên cao tốc đòi hỏi sự tập trung tối đa. Tuyệt đối không sử dụng điện thoại, nhắn tin hoặc các hoạt động gây xao nhãng khác. Nếu cần xử lý công việc cá nhân, hãy tấp vào khu vực nghỉ hoặc lề đường an toàn.

Việc tuân thủ những nguyên tắc trên không chỉ giúp bạn bảo vệ bản thân mà còn góp phần xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh trên đường cao tốc.