Siêu mô tô ‘hồn Ý, xác Á’ lộ diện, đe dọa các đối thủ châu Âu 21/12/2025 12:28

(PLO)- Chiếc siêu mô tô giá rẻ của Trung Quốc thiết kế tại Ý mới nhất của QJMotor dự kiến sẽ có giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ châu Âu.

Ngày càng nhiều thương hiệu Trung Quốc đang giành được chỗ đứng vững chắc trong thế giới siêu mô tô, cung cấp những chiếc xe có kiểu dáng sắc sảo hơn, hiệu năng mạnh mẽ hơn và giá cả phải chăng hơn.

Xe máy Trung Quốc. Ảnh: QJMotor.

Dẫn đầu xu hướng này là CFMoto, nhưng cũng có một số đối thủ khác, trong đó có QJMotor. Hãng này vừa ra mắt một mẫu xe thể thao công suất cao với thiết kế trông giống như đến từ Bologna (Ý) hơn là Chiết Giang. Điều đó không phải ngẫu nhiên và cũng không phải là sự bắt chước. Câu trả lời nằm ở người đã thiết kế ra nó.

Được mệnh danh là SRK 1051 RR, mẫu siêu mô tô mới này dựa trên chiếc 921 RR hiện có của QJMotor, nhưng mạnh mẽ hơn.

Trái tim của siêu mô tô là động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 1.051 cc, được phát triển từ động cơ 921 cc sử dụng trong SRK 921 RR. Nó vẫn giữ nguyên hành trình piston 55 mm nhưng tăng đường kính xi-lanh từ 73 mm lên 78 mm. Sự thay đổi nhỏ này giúp tăng dung tích động cơ và công suất từ 129 mã lực lên 144 mã lực. Xe sử dụng hệ thống làm mát bằng nước, 16 van và trục cam kép trên đỉnh (DOHC).

Mặc dù công suất đó chưa đủ để cạnh tranh với những chiếc siêu mô tô hàng đầu có công suất trên 200 mã lực, nhưng nó vẫn đủ mạnh mẽ để mang lại trải nghiệm lái thú vị.

SRK 1051 RR được chế tạo dựa trên khung sườn dạng lưới bằng thép với một số bộ phận bằng nhôm, bao gồm cả gắp sau đơn (single-sided swingarm) lấy cảm hứng từ Ducati. Và đó mới chỉ là khởi đầu cho "hương vị" châu Âu của nó.

Toàn bộ thiết kế của chiếc siêu mô tô được thực hiện bởi C-Creative, một studio của Ý do Giovanni Castiglioni thành lập. Nếu cái tên này nghe quen thuộc thì Castiglioni trước đây từng điều hành hãng xe lừng danh MV Agusta. Công việc thiết kế được dẫn dắt bởi Adrian Morton, người cũng chịu trách nhiệm thiết kế một số mẫu xe MV Agusta mang tính biểu tượng nhất từng được sản xuất.

Kết quả là một chiếc xe thể hiện rõ ảnh hưởng của phong cách châu Âu. Kiểu dáng, tỷ lệ và các chi tiết đều mang đậm dấu ấn của những tác phẩm trước đây của Morton.

Ngoài kiểu dáng bắt mắt, siêu mô tô SRK 1051 RR còn được trang bị một loạt hệ thống hỗ trợ lái điện tử và phần cứng hiện đại. Xe có hệ thống sang số nhanh hai chiều (Quickshifter), kiểm soát lực kéo, điều khiển hành trình (Cruise Control), giám sát áp suất lốp và trợ lực tay lái. Tất cả đều là trang bị tiêu chuẩn.

Hệ thống phanh Brembo đảm nhiệm cả phanh trước và sau, tích hợp ABS cảm biến góc lái (Cornering ABS) giúp tăng cường an toàn khi vào cua gấp. Hệ thống giảm xóc do Marzocchi cung cấp, có thể điều chỉnh hoàn toàn. Màn hình TFT màu đóng vai trò là trung tâm điều khiển, cung cấp khả năng kết nối điện thoại thông minh để định vị.

Xe có chiều dài cơ sở 1.425 mm và chiều cao yên xe 32,9 inch (khoảng 835 mm). Xe sử dụng mâm 17 inch, lốp trước 120/70 và lốp sau 190/50. Trọng lượng xe là 215 kg, khá nặng so với mức 180-200 kg của hầu hết đối thủ cạnh tranh.

Hiện chưa có thông tin về giá bán của mẫu siêu mô tô mới nhất từ QJMotor, mặc dù dự kiến xe sẽ ra mắt tại châu Âu vào năm sau.

Phiên bản 921 RR có công suất thấp hơn đang được bán với giá 12.999 euro (khoảng 15.200 USD, tương đương 395 triệu đồng) tại Đức. Do đó, có thể dự đoán giá của phiên bản mạnh mẽ hơn này sẽ tăng nhẹ khi ra mắt tại châu Âu vào đầu năm 2026.