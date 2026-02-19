Top 5 mẫu xe sedan mới rẻ nhất năm 2026 không nên bỏ qua 19/02/2026 08:16

(PLO)- Dưới đây là danh sách những mẫu xe sedan mới rẻ nhất bạn có thể xem xét mua trong năm 2026.

Volkswagen Jetta S (23.995 USD, khoảng hơn 620 triệu đồng)

Volkswagen Jetta S có giá 23.995 USD ( khoảng hơn 620 triệu đồng). Ảnh: Volkswagen.

Hạng mục này chỉ dành riêng cho xe sedan vì các dòng hatchback hay wagon có giá cao hơn chiếc Jetta S mới. Chiếc xe bốn cửa của Volkswagen là mẫu sedan đúng nghĩa với trang bị tiêu chuẩn tốt. Xe sở hữu mâm hợp kim 16 inch và vô lăng bọc da.

Phiên bản cơ bản S trang bị cần gạt mưa cảm biến và cụm đồng hồ kỹ thuật số 8.0 inch. Xe dùng động cơ bốn xi-lanh tăng áp 1.5 lít thuộc dòng EA211, kết hợp hộp số tự động tám cấp.

Volkswagen và Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,1 lít/100 km. Ngoài ra, phiên bản GLI sử dụng động cơ turbo 2.0 lít sản sinh công suất 228 mã lực.

Toyota Corolla LE Sedan (22.925 USD, khoảng 595 triệu đồng)

Corolla đang bán khá chạy dù có thiết kế cũ hơn mẫu Honda Civic. Trong năm 2025, không dưới 248.088 chiếc đã được giao tại Mỹ. Thành công này đến từ mức giá khởi điểm cực kỳ cạnh tranh.

Chiếc sedan Corolla sử dụng động cơ đốt trong có giá khoảng 22.925 USD. Toyota vốn nổi tiếng về độ tin cậy dù đôi khi có những lựa chọn kỹ thuật chưa tối ưu.

Dòng xe này còn có tùy chọn hybrid và động cơ ba xi-lanh tăng áp. Phiên bản hybrid đạt mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp ấn tượng là 4,7 lít/100 km. Trong khi đó, mẫu GR Corolla sản sinh công suất lên tới 300 mã lực.

Huyndai Elantra SE (22.625 USD, khoảng gần 590 triệu đồng)

Thế hệ hiện tại của Elantra đang gần kết thúc vòng đời. Đây là một lựa chọn tuyệt vời trong phân khúc xe nhỏ tiết kiệm nhiên liệu và có độ tin cậy cao.

Elantra nổi bật với những đường nét sắc sảo và công nghệ cabin vượt mong đợi. Khách hàng có thể lựa chọn giữa động cơ hút khí tự nhiên và động cơ tăng áp mạnh mẽ.

Phiên bản Elantra SE sử dụng động cơ đốt trong 2.0 lít và hộp số vô cấp Smartstream IVT. Dù cảm giác lái không quá nổi bật nhưng xe hoạt động rất ổn định.

Nissan Sentra S (22.600 USD, khoảng hơn 590 triệu đồng)

Sentra được hưởng lợi từ việc gia cố khung gầm và cải tiến hệ thống treo. Xe có độ cứng kết cấu tăng 6% so với phiên bản tiền nhiệm.

Sentra chỉ đắt hơn một chút so với mẫu Kicks được thiết kế lại. Hiện tại, mẫu Kicks Play thế hệ cũ đã ngừng sản xuất tại Bắc Mỹ sau năm 2025.

Mức giá 22.600 USD cho chiếc Sentra S lớn hơn được đánh giá là khá hợp lý. Trước đó, mẫu Versa đời 2025 có giá khởi điểm từ 17.390 USD (khoảng hơn 450 triệu đồng).

Kia K4 LX (22.290 USD, khoảng 580 triệu đồng)

Do Nissan đã ngừng sản xuất Versa, Kia K4 LX hiện giữ danh hiệu xe chở khách mới rẻ nhất tại Mỹ. Đây là mẫu xe kế nhiệm đầy tiềm năng trong phân khúc dưới 20.000 USD trước đây.

So với Elantra, K4 Sedan sở hữu không gian để chân rộng rãi nhất phân khúc cho hàng ghế sau. Phiên bản LX gây ấn tượng với màn hình cảm ứng 12,3 inch và đèn LED ngoại thất.

Mẫu xe này còn trang bị hệ thống kiểm soát hành trình thông minh với chức năng dừng và khởi hành tự động. Cả hai phiên bản K4 Sedan và Hatchback đều được sản xuất tại Mexico.