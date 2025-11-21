Kia triệu hồi 250.000 xe sedan vì bình xăng có thể tan chảy 21/11/2025 11:48

(PLO)- Sự tích tụ khí nén bên trong bình xăng của xe Kia K5 đời 2021-2024 có thể đẩy bình xăng chạm vào ống xả, gây ra nguy cơ hỏa hoạn.

Chiếc sedan K5 của Kia đang trở thành tâm điểm chú ý tuần này, nhưng không phải vì lý do khiến các tài xế cảm thấy lo lắng. Nguyên nhân là nguy cơ hỏa hoạn bùng phát dưới sàn xe phía sau, khiến Kia phải triệu hồi 250.547 chiếc xe bốn cửa cỡ trung này tại Mỹ.

Chiếc sedan K5 đang thu hồi. Ảnh: Kia.



Đây là đợt triệu hồi khiến chủ xe phải lo lắng chờ đợi bản sửa lỗi, ngay cả khi bản sửa lỗi khá đơn giản.

Theo các tài liệu được nộp lên Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia (NHTSA), vấn đề liên quan đến van kiểm tra xả trong hệ thống nhiên liệu của Kia K5.

Trên một số xe Kia, khí nén có thể chảy từ ống nạp vào bình xăng. Nếu điều đó xảy ra, bình xăng có thể nở ra, có thể chạm vào ống xả và tan chảy.

Kia cho biết họ lần đầu phát hiện ra vấn đề này sau khi nhận được một số khiếu nại về việc rò rỉ hoặc có mùi nhiên liệu. Các kỹ sư đã xác định được nguyên nhân gốc rễ là do van kiểm tra hệ thống kiểm soát xả bị hỏng, khiến áp suất nạp tăng lên bên trong bình chứa.

Việc triệu hồi ảnh hưởng đến một số mẫu xe K5 đời 2021–2024 được sản xuất tại nhà máy Georgia của Kia, nhưng chỉ áp dụng cho những xe có động cơ tăng áp T-GDI 1,6 lít, không phải động cơ 2,5 lít.

Tin tốt là công ty cho biết họ không nhận được bất kỳ thương tích hoặc tai nạn nào liên quan đến lỗi này. Chủ xe có thể tiếp tục lái xe trong khi chờ sửa chữa.

Kia sẽ bắt đầu gửi thư cho chủ xe về đợt triệu hồi vào tháng 1. Từ thời điểm đó, họ có thể lên lịch đến đại lý để kiểm tra bình xăng và thay thế nếu có dấu hiệu hư hỏng.

Và ngay cả khi bình chứa trông bình thường, van bị lỗi gây ra tất cả những sự cố này sẽ được thay thế để đảm bảo sự cố không xảy ra sau này.