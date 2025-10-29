Xe tải điện Kia lập kỷ lục Guinness: Chạy gần gấp đôi quãng đường công bố 29/10/2025 16:07

Chiếc xe đã vượt qua quãng đường gần gấp đôi phạm vi hoạt động chính thức khi chạy với tải trọng tối đa, mô phỏng chính xác hành trình giao hàng thực tế.

Xe tải điện PV5 Cargo của Kia vừa lập Kỷ lục Guinness thế giới (GWR) tại Đức. Ảnh: Kia.



Mặc dù doanh số bán xe chạy bằng dầu diesel đang sụt giảm, nhiên liệu truyền thống này vẫn là lựa chọn hàng đầu cho xe tải nhờ độ bền, hiệu suất và phạm vi hoạt động xa. Tuy nhiên, tình thế có thể thay đổi với sự xuất hiện của các mẫu xe điện hiệu suất cao.

Xe tải điện PV5 Cargo mới của Kia vừa ghi dấu ấn lịch sử khi di chuyển được quãng đường 693,38 km (430,84 dặm) chỉ với một lần sạc duy nhất.

Thành tích này đặc biệt ấn tượng khi so với phạm vi hoạt động chính thức của xe chỉ là 415 km (258 dặm). Điều kỳ diệu hơn, kỷ lục được thiết lập khi chiếc PV5 đang chở tải trọng tối đa 790 kg (1.740 pound).

Thử nghiệm thực tế khắc nghiệt của xe tải điện

Kỷ lục Guinness thế giới này không phải là bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm hay màn trình diễn tốc độ cao. Đây là một cuộc chạy bền bỉ thực tế, được thực hiện ở phía bắc Frankfurt, Đức, trong điều kiện đô thị và ngoại ô tương tự như bất kỳ xe giao hàng nào có thể gặp phải trong một ngày làm việc dài.

Người cầm lái chiếc xe tải điện PV5 là nhà báo George Barrow (chuyên viết về xe thương mại) và Christian Nigemeier (kỹ sư cao cấp tại Trung tâm Kỹ thuật Hyundai Motor Châu Âu).

Trong suốt thử thách kéo dài 22,5 giờ, bộ đôi đã hoàn thành 12 vòng trên một tuyến đường dài 58,2 km, bao gồm việc phải đối phó với đèn giao thông, vòng xoay và độ cao tăng thêm 370 m.

Công nghệ và khả năng vận hành của PV5

Chiếc PV5 phá kỷ lục vẫn giữ nguyên bản, được trang bị pin 71,2 kWh, là bộ nguồn lớn hơn trong hai lựa chọn pin có sẵn.

Pin 71,2 kWh (Phá kỷ lục): Tăng tốc 0-100 km/h trong 12,4 giây.

Pin 51,5 kWh (Tùy chọn nhỏ hơn): Chỉ đạt phạm vi hoạt động 296 km (184 dặm) và mất 16,2 giây để đạt tốc độ 100 km/h.

PV5 là thành viên đầu tiên của gia đình Nền tảng Vượt trội (PBV) của Kia, được xây dựng trên nền tảng E-GMP.S mới của thương hiệu – một phiên bản nền tảng xe thương mại dựa trên nền tảng dùng cho các xe du lịch như EV6 và EV9.

Giống như xe chở khách thương mại, xe tải điện PV5 được thiết kế theo dạng mô-đun linh hoạt và có thể được đặt hàng dưới dạng xe tải thùng, xe cabin khung gầm hoặc xe tải nhỏ, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các doanh nghiệp vận tải.