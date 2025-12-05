Thời sự sáng 5-12: Mưa lớn trút xuống miền Trung, sạt lở và ngập lụt tái diễn ở Khánh Hòa, Lâm Đồng 05/12/2025 06:00

(PLO)- Thời sự sáng 5-12: Mưa lớn trút xuống miền Trung, sạt lở và ngập lụt tái diễn ở Khánh Hòa, Lâm Đồng; Đèo Prenn sạt lở nghiêm trọng, đi đường nào để đến - về Đà Lạt?; Biển nước bủa vây Nha Trang, Bình Thuận cũ; người dân trắng đêm kê cao tài sản; Ông Putin: Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass, dù bằng quân sự hay ngoại giao; Tổng thống Venezuela lên tiếng về cuộc điện đàm với ông Trump;...

Thời sự sáng﻿ 5-12: Mưa lớn trút xuống miền Trung, sạt lở và ngập lụt tái diễn ở Khánh Hòa, Lâm Đồng

Chủ tịch UBND phường Tây Nha Trang, ông Nguyễn Đình Anh Minh, thông tin địa phương đã lập phương án sơ tán người dân và phương tiện ra khỏi vùng ngập sâu.

Một số trường học cũng cho học sinh nghỉ để đảm bảo an toàn. Lực lượng xung kích cơ sở được huy động túc trực tại các khu dân cư có nguy cơ ngập sâu để hỗ trợ di dời khi cần thiết. Trước thực tế, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 3-12 đến sáng ngày 4-12 khiến nhiều khu vực ở Nha Trang (Khánh Hòa) tiếp tục chìm trong ngập lụt, trong khi mực nước các sông vẫn dâng cao và được dự báo có thể đạt mức báo động 2-3.