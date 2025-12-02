Bản tin tối 2-12: Truy nã cô gái giúp người yêu lẩn trốn công an; Mỹ-Venezuela trong vòng xoáy căng thẳng 02/12/2025 20:00

(PLO)- Bản tin tối 2-12: Xe điện Việt Nam nổi bật tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Lào; Áp thấp nhiệt đới tiến gần vùng biển khu vực Đắk Lắk - Khánh Hòa; Truy nã cô gái giúp người yêu lẩn trốn sau khi gây án; Mỹ - Venezuela trong vòng xoáy căng thẳng...

Công an TP Hà Nội cho biết, đang truy nã Bùi Thị Kim Liên (26 tuổi, trú xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình) về tội che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ, ngày 18-4-2023, xuất phát từ mâu thuẫn đòi nợ, nhóm của Vũ Đức Tấn (30 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) đã mang hung khí đánh nhau với một nhóm khác tại đường Bùi Xuân Trạch, TP Hà Nội. Sau khi gây án, Tấn bỏ trốn vào trong miền Nam. Quá trình di chuyển, Tấn được người yêu là Kim Liên thuê nhà nghỉ để lẩn trốn. Ngày 25-6-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Kim Liên về tội che giấu tội phạm. Tuy nhiên Kim Liên đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội (số điện thoại 0936.002668) hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.