U-23 Thái Lan không như Việt Nam, nhưng bỗng có quà từ U-23 Trung Quốc 09/01/2026 13:16

(PLO)- U-23 Trung Quốc đã nỗ lực và làm điều tốt nhất để hòa Iraq, đồng thời gián tiếp giúp U-23 Thái Lan sống lại hy vọng...

Lượt trận đầu tiên bảng D giải U-23 châu Á đã kết thúc, theo đó, U-23 Thái Lan trắng tay trước Úc qua trận thua 1-2, nhưng cặp đấu cùng bảng sau đó, bất ngờ “kèo dưới” Trung Quốc cầm hòa đội mạnh Iraq qua trận đấu không bàn thắng.

Điều này thắp lên tia hy vọng cho U-23 Thái Lan rất nhiều. Bởi bảng này ngoài Úc đang có 3 điểm thì còn lại Iraq, Trung Quốc có cùng 1 điểm và Thái Lan 0 điểm, điều này tạo động lực cực lớn cho U-23 Thái Lan trong hai trận còn lại.

U-23 Trung Quốc (cam) cầm hòa Iraq 0-0, đó là cách tốt nhất để U-23 Thái Lan duy trì hy vọng tranh vé vào tứ kết ở bảng D. Ảnh: AFC

Trong cú “sụp hầm” trước Úc, Thái Lan ghi bàn trước ngay phút thứ 8, thì 3 phút sau họ lại “tự bắn” vào chân mình bằng tấm thẻ đỏ của Phon-Ek phút 11, rồi tạo điều kiện cho Úc có hai bàn ngược dòng trong vòng 2 phút (29 và 30) để có trọn ba điểm.

U-23 Thái Lan thua Úc trong một trận rất đáng thất vọng về cách thể hiện của học trò HLV Thawatchai Ongtrakul. Nếu như Phon-Ek không “dại khờ” nhận chiếc thẻ đỏ trong tình huống rất không cần thiết thì mọi chuyện có thể khác đi...

Nhưng rồi mọi thứ có vẻ chưa “tuột hết khỏi tầm tay” thầy trò HLV Thawatchai khi trận đấu sau đó, Trung Quốc bất ngờ cầm hòa được Iraq 0-0. Hai đội Iraq và Trung Quốc hòa nhau là cách tốt nhất để Thái Lan tăng cơ hội cạnh tranh. Đã vậy hai đội lại hòa nhau không bàn thắng thì thêm một yếu tố có lợi nữa cho U-23 Thái Lan.

Như vậy bảng D kết thúc lượt trận đầu, ngoài Úc lấy trọn 3 điểm, còn lại Trung Quốc và Iraq cũng chỉ hơn Thái Lan 1 điểm và hai đội này chưa ghi được bàn thắng.

U-23 Thái Lan để Úc ngược dòng rất đáng tiếc. Ảnh: AFC

Trung Quốc đã “trao” cho Thái Lan món quà, tăng niềm hy vọng và cơ hội mới được tạo ra. Cùng với đó một yếu tố khác cũng có thể làm Thái Lan vui nữa là trong cuộc chạm trán giữa Iraq và Úc, chưa chắc Úc thắng, yếu tố này cũng giúp Thái Lan tăng hy vọng cạnh tranh tốp 2 vào tứ kết.