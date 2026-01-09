U-23 Việt Nam có 6 điểm vẫn chưa chắc đi tiếp 09/01/2026 06:39

(PLO)- Cục diện bảng A vòng chung kết U-23 châu Á đang diễn ra theo kịch bản khó đoán ngay sau lượt trận mở màn với đội dẫn đầu U-23 Việt Nam vẫn còn nhiều hồi hộp, trong lúc Kyrgyzstan buộc phải bung hết sức trong trận cầu “sinh tử”.

Dù tuyển U-23 Việt Nam tạm thời nắm lợi thế lớn khi đứng đầu bảng, mọi tính toán lúc này vẫn chưa mang lại sự an tâm tuyệt đối. Chỉ cần một vài kết quả bất lợi, trật tự bảng đấu có thể đảo chiều nhanh chóng, biến ưu thế thành áp lực.

Nghẹt thở bảng A

Sau chiến thắng U-23 Jordan 2-0, thầy trò HLV Kim Sang-sik vươn lên vị trí dẫn đầu. Trong khi đó, chủ nhà Saudi Arabia cũng khởi đầu suôn sẻ với thắng lợi tối thiểu U-23 Kyrgyzstan 1-0. Hai kết quả này tạo ra thế giằng co đặc biệt, bởi khoảng cách giữa các đội là rất mong manh. Ngay cả khi Việt Nam tiếp tục đánh bại Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai vào ngày 9-1, cánh cửa vào tứ kết vẫn chưa chắc chắn mở rộng.

Kịch bản rủi ro hoàn toàn có thể xảy ra nếu U-23 Jordan giành chiến thắng trước Saudi Arabia ở cùng lượt trận. Khi đó, bảng A sẽ rơi vào tình trạng rối ren, buộc mọi đội phải bước vào lượt đấu cuối ngày 12-1 với áp lực cực lớn. Đội bóng trẻ Việt Nam sẽ chạm trán trực tiếp chủ nhà Saudi Arabia, còn Jordan đối đầu Kyrgyzstan trong những trận đấu mang tính quyết định về điểm số lẫn hiệu số bàn thắng bại.

Thầy trò Kim Sang-sik có lợi thế dẫn đầu bảng A. Ảnh: TAFC.

Bóng đá Việt Nam từng nếm trải cảm giác cay đắng ở sân chơi châu lục. Hai năm trước, tại vòng chung kết U-20 châu Á, U-20 Việt Nam từng gây tiếng vang khi đánh bại Úc và Qatar để vươn lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, thất bại ở trận cuối trước Iran đã khiến mọi thứ sụp đổ. Ba đội cùng có 6 điểm, nhưng do thua kém hiệu số so với Iran và Úc, đội tuyển U-20 Việt Nam buộc phải dừng bước trong tiếc nuối. Ký ức không vui ấy như lời cảnh tỉnh cho các đàn anh khi thắng 2 trận chưa bao giờ đồng nghĩa với chiếc vé an toàn.

Ở chiều ngược lại, U-23 Kyrgyzstan đang rơi vào thế đường cùng sau cú sảy chân ở trận ra quân. Trận thua 0-1 trước chủ nhà Saudi Arabia diễn ra trong bối cảnh họ phải thi đấu thiếu người, khiến thể lực lẫn tinh thần bị bào mòn đáng kể. Ngay sau đó, đội bóng Trung Á đã trở lại sân tập tại một trung tâm huấn luyện ở thành phố Jeddah nhằm nhanh chóng hồi phục và chuẩn bị cho trận đấu mang tính sống còn gặp Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Edmar Lacerda, đội bóng trẻ Kyrgyzstan tập trung vào các bài tập chiến thuật. Áp lực của họ lúc này là rất lớn, bởi nếu tiếp tục trắng tay trước Việt Nam, cơ hội đi tiếp gần như không còn. Trong hoàn cảnh ấy, Kyrgyzstan dự báo sẽ tung ra tất cả những gì có trong tay, chơi với tinh thần quyết tử và không còn gì để mất. Đây chính là yếu tố khiến trận đấu ngày 9-1 trở nên đặc biệt nguy hiểm với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Kyrgyzstan sẽ rất nguy hiểm khi chơi với thế không có gì để mất. Ảnh: TAFC.

U-23 Việt Nam thận trọng

Bên phía đội bóng áo đỏ, chiến thắng trước Jordan mang lại sự hưng phấn, nhưng toàn đội vẫn giữ được cái đầu lạnh. Trung vệ Nguyễn Hiểu Minh, cầu thủ xuất sắc nhất trận mở màn, đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội duy trì sự tập trung cao độ. Anh là người ghi bàn thắng thứ hai, khép lại chiến thắng ấn tượng và góp phần tạo đà tâm lý tích cực cho hành trình phía trước.

Với chiều cao 1,84m, Hiểu Minh cho thấy sự chắc chắn ở hàng phòng ngự khi giúp Việt Nam giữ sạch lưới trước Jordan từng ghi tới 19 bàn thắng ở vòng loại. Anh chia sẻ rằng ban huấn luyện luôn xem các đối thủ trong bảng là ngang tầm và mục tiêu của đội là tiếp cận từng trận đấu một cách thận trọng. Theo trung vệ sinh năm 2004, cảm xúc vui mừng sau chiến thắng là điều dễ hiểu, nhưng điều quan trọng hơn là phải giữ được sự tập trung cho thử thách tiếp theo khi gặp Kyrgyzstan.

Hiểu Minh nhấn mạnh tinh thần và sự tập trung chính là yếu tố mà U-23 Việt Nam cần duy trì, nhất là khi sắp đối đầu một Kyrgyzstan đang bị dồn vào thế buộc phải thắng. Trận đấu ngày 9-1 vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc so tài thông thường.

Hiểu Minh và đồng đội sẽ cẩn trọng ở từng trận đấu. Ảnh: TAFC.

Đội tuyển U-23 Việt Nam có nhiều cơ hội và tham vọng tiến gần hơn đến mục tiêu vượt qua thành tích á quân năm 2018, nhưng đồng thời cũng hết sức cẩn trọng ở mọi trận đấu.

Trước mắt thầy trò HLV Kim Sang-sik là bài trắc nghiệm bản lĩnh khó lường khi chạm trán đối thủ Kyrgyzstan sẵn sàng bung hết sức trong thế đường cùng. Chỉ cần một khoảnh khắc chủ quan, mọi lợi thế có thể tan biến, và bảng A sẽ tiếp tục khiến tất cả phải nín thở chờ đợi đến vòng đấu cuối cùng.

Hy vọng đội tuyển U-23 Việt Nam luôn giữ cái đầu lạnh và trái tim nóng để tiếp tục cuộc hành trình đầy chông gai sau trận ra quân hoàn hảo.