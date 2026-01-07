Vì sao trận U-23 Việt Nam gặp Jordan đá trên sân King Abdullah “phiên bản fake”? 07/01/2026 13:41

(PLO)-U-23 Việt Nam và các đội ở bảng A giải U-23 châu Á thi đấu trên sân King Abdullah Sports City nhưng không phải "phiên bản chính".

Thành phố Jeddah của Saudi Arabia, chủ nhà VCK U-23 châu Á đang đón chào bốn ông lớn Tây Ban Nha gồm Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona và Athletic Bilbao đến đá Siêu cúp Tây Ban Nha. Vì thế, U-23 Việt Nam lẫn Jordan và các đội bảng A phải nhường sân chính cho các ông lớn, còn họ cũng mang tiếng đá sân King Abdullah Sports City nhưng là sân phụ.

Sân diễn ra U-23 Việt Nam-U-23 Jordan cũng được gọi là sân King Abdullah Sports City, nhưng đây là sân phụ. Ảnh:AFC

Trong lịch thi đấu VCK U-23 châu Á, các trận bảng A diễn ra trên sân King Abdullah Sports City tại Jeddah và sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City. Riêng với U-23 Việt Nam, lượt trận thứ nhì gặp Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9-1 vẫn tiếp tục đá sân King Abdullah Sports City. Lượt trận cuối ngày 12-1, U-23 Việt Nam gặp chủ nhà Saudi Arabia lúc 23 giờ 30 ngày 12-1 trên sân Prince Abdullah Sports City.

Còn đây là sân King Abdullah Sports City "phiên bản chính" sẽ diễn ra những trận Siêu cúp Tây Ban Nha. Ảnh: J.T

Đêm 6-1, xem trận U-23 Việt Nam - U-23 Jordan qua màn hình dễ dàng nhìn thấy xa xa là một sân bóng hoành tráng, đó là sân chính của tổ hợp King Abdullah Sport City. Sân chính này có mái vòm, lối lớn đi vào sân và mái cao đều đậm nét kiến trúc đạo Hồi.

Vinicius Jr của Real Madrid đến Jeddah. Ảnh: A.N

Sân King Abdullah, nơi diễn ra những trận bảng A là sân phụ có số ghế ngồi 8.000 chỗ, ba khán đài B,C và D không có mái che, và ghế chỉ là những ghế nhựa không xa hoa, đắt tiền, nhưng sân chính King Abdullah lại là câu chuyện khác.

Thuyền trưởng Diego Simeone của Atletico Madrid cũng đến Jeddah rồi. Ảnh: A.N

Những ngày qua, Jeddah vốn rộn ràng vì nhiều đội bóng tề tựu về đó, ngoài những đội trẻ châu Á trong đó có U-23 Việt Nam thì còn 4 ông lớn Tây Ban Nha thuộc dạng có nhiều fan nhất thế giới như Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid và Athletico Bilbao, cánh báo chí quốc tế cũng tập trung đến Jeddah rất nhiều để đưa tin về Siêu cúp Tây Ban Nha.