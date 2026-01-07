Vòng chung kết U-23 châu Á: U-23 Việt Nam đè chủ nhà Saudi Arabia 07/01/2026 12:04

Sau lượt trận đầu đêm 6-1, đội tuyển U-23 Việt Nam đã chiếm vị trí nhất bảng A một cách thuyết phục. Trong khi đó, đội lần đầu dự giải này Kyrgyzstan đã có một trận đấu kiên cường dẫn đến chủ nhà Saudi Arabia chỉ có một bàn thắng, buộc phải đứng sau thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Bảng A qua lượt trận đầu có nhiều vấn đề, khi chủ nhà Saudi Arabia chơi không mấy ấn tượng, còn đội "kèo trên" Jordan đã bị đội trẻ Việt Nam đánh bại 2-0.

U-23 Kyrgyzstan mất người từ phút 34 do Sharshenkov bị thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: AFC.

Cũng may cho chủ nhà Saudi Arabia từ phút 34, đội bóng Trung Á Kyrgyzstan chỉ còn chơi 10 người do Sharshenbekov nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Dù chỉ lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi châu lục nhưng cách thể hiện của U-23 Kyrgyzstan rất kiên cường và chính điều này đã làm cho Saudi Arabia gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm đường vào mành lưới thủ thành Nurlanbokov. Thủ môn này còn có tình huống vô hiệu quả phạt đền của Saudi Arabia. Và giá như Kyrgyzstan không bị mất người ở phút 34 thì chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”.

Thủ môn Nurlanbekov cứu một tình huống phạt đền. Ảnh: AFC.

Trong khi đó, Saudi Arabia qua những gì thể hiện ở lượt trận đầu cho thấy họ rất giống Jordan khi được đánh giá là kèo trên, và đấy có thể là thứ áp lực đè lên chân các cầu thủ trẻ của hai đội này. Chủ nhà đã chơi rất nhạt nhòa, thiếu mạch lạc.

Bàn thắng duy nhất trận của Saudi Arabia do công Rakan Al Gjamdi ghi phút 88.

Sau lượt trận đầu, U-23 Việt Nam xếp nhất, còn chủ nhà Saudi Arabia xếp nhì.

Dẫn dắt U-23 Saudi Arabia là cựu danh thủ Ý Luigi Di Biagio, nhưng cách ông bày binh bố trận không hiệu quả, như đồng nghiệp Omar Najhi của Jordan đã “ôm hận” trước thầy trò Kim Sang-sik vậy.

Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 9-1: Việt Nam - Kyrgyzstan (21 giờ), Saudi Arabia - Jordan (23 giờ 30).