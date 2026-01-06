VCK U-23 châu Á, Việt Nam- Jordan 2-0 Thắng đẹp, U-23 Việt Nam 'lột mặt nạ' Jordan 06/01/2026 20:49

(PLO)- U-23 Việt Nam đã đánh bại đối thủ lớn Jordan theo một cách rất khó tin...

HLV Omar Najhi của U-23 Jordan tuyên bố cứng phải lấy 3 điểm và toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất để làm điều đó thành công. Phía bên kia, U-23 Việt Nam không "đao to búa lớn", thậm chí đồng nghiệp Kim Sang-sik còn khen đội bạn có nhiều cầu thủ giỏi.

Trong cuộc họp báo trước trận, nếu đồng nghiệp Jordan ồn ào đòi đánh bại U-23 Việt Nam để dễ thực thi các phương án tiếp thì HLV Kim Sang-sik chỉ nói về sự lo lắng của mình với đội.

Đình Bắc "mở tài khoản" cho đội nhà từ chấm 11m ở phút 15. Ảnh: NT.

Nhưng rồi ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Choi Hun-jai (Hàn Quốc) vang lên, U-23 Việt Nam đã áp đảo, trong có những cú dứt điểm cầu môn tự tin và uy hiếp thực sự cầu môn Abdel Rahman Talalga từ Văn Khang, Minh Phúc.

Chỉ vài lần bị đe dọa, U-23 Jordan bỗng rối và rất căng cứng thể hiện qua sự khô cứng, thiếu liền lạc với những đường chuyền không đúng địa chỉ. Và từ đó dẫn đến U-23 Jordan mất luôn ý đồ chiến thuật và mảng miếng.

Suốt trận đấu, các học trò ông Omar Najhi cứ như rối, từ chuyền bóng, phối hợp không rõ ràng, cách thực thi đấu pháp cũng rất kém.

Bóng đá trẻ Việt Nam không phải "kèo thơm" như cách nghĩ của HLV Omar Najhi. Ảnh: NT.

Không hẳn Jordan yếu kém chuyên môn nhưng trạng thái của họ rất căng cứng, phần lớn đến từ việc U-23 Việt Nam thể hiện rất tốt, không cho đối phương chơi theo cách của mình. Học trò ông Kim không bị cuốn hút vào cách đá của đội bạn, và đấy cũng là nét đặc trưng của hai HLV Hàn Quốc từ ông Park Hang-seo đến đàn em Kim Sang-sik.

Ngay trước thềm giải này, U-23 Jordan có hai trận giao hữu hòa hai đội cực mạnh là Uzbekistan 0-0 và Nhật Bản 1-1. Họ cũng thắng Syria 2-1, đối thủ vừa qua mặt Việt Nam 2-1 trong trận đá tập trước vòng chung kết U-23 châu Á.

Vào cuộc chơi thật, các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã “lột mặt nạ” U-23 Jordan và biến tay săn bàn được trông chờ Odeh Al Fakhoury trở nên tầm thường.

Hiểu Minh ăn mừng bàn thắng. Ảnh: QV.

Bàn thắng ở phút 15 từ chấm 11m do công Đình Bắc ghi. Tình huống phạt đền là rõ mười mươi khi trọng tài tham khảo VAR do trung vệ Mohammad Taha bật cao ngăn đường bóng từ pha đá phạt góc của Đình Bắc.

Bàn thắng thứ 2 vào phút 42 cũng từ tình huống phạt góc khi Văn Khang chuyền bóng như đặt cho hậu vệ Hiểu Minh lên tham gia tấn công và đệm bóng chân trái ăn bàn cận thành. U-23 Việt Nam nhỏ con hơn nhưng lại có hai bàn thắng xuất phát từ phạt góc.

Cuối trận, Quốc Cường suýt nâng tỉ số lên 3-0 khi một cú dứt điểm ngoài vùng cấm cực căng nhưng bóng chạm xà.

U-23 Việt Nam đã có xuất phát như mơ.

Lượt trận thứ 2 bảng A, U-23 Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan lúc 21 giờ ngày 9-1.