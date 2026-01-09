Dự báo thời tiết ngày 9-1: Bắc Bộ rét đậm, Nam Bộ có mưa vài nơi 09/01/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết ngày 9-1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, ngày nắng, trời rét; Nam Bộ có mưa vài nơi, ngày nắng.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 9-1, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Từ ngày 13-1 có mưa vài nơi, trời rét, có nơi rét đậm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ thời kỳ từ đêm 9-1 đến 12-1 trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi; riêng ngày 11-1 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Dự báo thời tiết các khu vực khác đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.