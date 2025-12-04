Giải cứu 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị lũ cô lập suốt đêm 04/12/2025 17:29

Video: Giải cứu 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị lũ cô lập suốt đêm

Sáng ngày 4-12, Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giải cứu thành công 6 cán bộ đo đạc phục vụ dự án hồ Kapet, bị nước lũ cô lập trong rừng suốt đêm.