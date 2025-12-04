Video Tin Tức

Giải cứu 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị lũ cô lập suốt đêm

(PLO)- Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giải cứu thành công 6 cán bộ đo đạc phục vụ dự án hồ Kapet, bị nước lũ cô lập trong rừng suốt đêm.
Video: Giải cứu 6 cán bộ đo đạc dự án hồ Kapet bị lũ cô lập suốt đêm

Sáng ngày 4-12, Công an xã Hàm Thạnh (Lâm Đồng) phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giải cứu thành công 6 cán bộ đo đạc phục vụ dự án hồ Kapet, bị nước lũ cô lập trong rừng suốt đêm.

PHƯƠNG NAM - VÕ TÙNG - ĐÀ GIANG - TRẦN LINH
