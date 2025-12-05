Thời tiết﻿ ngày 5-12: Bắc Bộ mưa rét, Trung Bộ mưa rào và giông rải rác

Thời tiết Bắc Bộ ngày 5-12 và ngày 7-12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 8-12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.
Bắc Trung Bộ ngày 5-12 và ngày 7 đến ngày 8-12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, từ ngày 8-12 đêm và sáng trời rét.
Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rải rác; từ ngày 10-12 có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.
Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 10-12 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.