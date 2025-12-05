Thời tiết ngày 5-12: Bắc Bộ mưa rét, Trung Bộ mưa rào và giông rải rác 05/12/2025 05:45

(PLO)- Thời tiết ngày 5-12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo, miền Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thời tiết Bắc Bộ ngày 5-12 và ngày 7-12 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; từ ngày 8-12 đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bắc Trung Bộ ngày 5-12 và ngày 7 đến ngày 8-12 có mưa, mưa rào rải rác. Trời rét, từ ngày 8-12 đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rải rác; từ ngày 10-12 có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác có mưa rào và giông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 10-12 có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

