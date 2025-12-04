Nhiều nhà ở Nha Trang khóa cửa đi sơ tán khi nghe tin lũ lại về 04/12/2025 17:18

(PLO)- Sau trận lụt lịch sử vừa qua, người dân Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khi nghe tin lũ về đã vội vàng dọn đồ đạc đi sơ tán tránh lũ.

Từ sáng sớm 4-12, ông Trịnh Công Luân, Tổ trưởng tổ dân phố Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã chạy đôn, chạy đáo thông báo đến người dân thông tin lũ đang về rất nhanh.

Còn người còn của

Phường Tây Nha Trang là một trong những địa phương bị ngập sâu nhất trong đợt lũ lụt hôm 20-11 ở tỉnh Khánh Hòa. Nhiều nơi ở phường này ngập sâu đến 4m, hàng ngàn ngôi nhà bị chìm trong biển nước, tài sản người dân bị thiệt hại rất nặng nề.

Hàng ngàn người dân Nha Trang lại tất tả chạy lụt khi nghe tin lũ về. Ảnh: XUÂN HOÁT

"Rút kinh nghiệm đợt lũ trước, mình có cảnh báo nhưng bà con chủ quan, nghĩ nước lụt chỉ như các năm trước. Ai ngờ nước lên cao mấy mét, nhiều người đối mặt với sinh tử. Nên lần này chủ trương là làm quyết liệt, không để ai ở vùng trũng thấp ở lại"- ông Trình Công Luân chia sẻ.

Theo ông Luân, một số khu vực trũng thấp như đường Nhà Nghĩa, Quy Đông, Phú Trung... là những nơi ngập rất nặng.

"Tổ dân phố Phú Trung 2 đề nghị xã tăng cường thêm người để vận động nhân dân sơ tán. Rất may, lần này chỉ cần thông báo lũ đang về, ai cũng chấp hành, ra điểm tập kết để sơ tán hoặc đi đến nhà người quen ở nơi an toàn"- ông Luân nói.

12 giờ ngày 4-12, lũ về khu vực thôn Phú Trung 2. Tuy nhiên, trước đó vài tiếng, phần lớn người dân đã sơ tán đến nơi an toàn. Khu vực này trở thành điểm "vườn không, nhà trống" khi lũ dữ cuồn cuộn đổ về.

Tại nơi tránh trú ở Trường tiểu học Vĩnh Hiệp, bà Nguyễn Thị Đền, ngụ phường Tây Nha Trang, kể lần trước bà suýt chết vì nước dâng lên đến mái nhà.

"Giờ cứ nghe nước lên, lũ về là tôi sợ nổi da gà. Lúc khu phố thông báo sơ tán, tôi gói đồ đạc đi ngay. Còn người, còn của"- bà Đền chia sẻ.

Nhiều ngôi nhà khóa trái cửa ở thôn Phú Trung 2, phường Tây Nha Trang do người dân sơ tán tránh lũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Gần đó, một gia đình sáu người cũng vừa được xe của chính quyền đến chở đi sơ tán. "Lần trước phải gọi lực lượng cứu hộ, cả gia đình mới thoát dòng nước lũ, nay nghe lũ về liền kê đồ đạc rồi rời đi. Không dám ở lại vì sợ nước cao như lần trước nguy hiểm lắm"- chị Nguyễn Thị Thu, nhà ở đường Quy Đông, phường Tây Nha Trang nói.

Theo lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang, một mặt sẽ cử người đến từng nhà thông báo lũ về, mặt khác sẽ tuyên truyền để họ di dời.

"Phường đã chuẩn bị sẵn phương tiện để chở người đi sơ tán. Các điểm tập kết tránh lũ là các trường học, nhà văn hóa thôn ở nơi cao, an toàn. Tại đây có sẵn lương thực, nước uống để bà con yên tâm ở lại lúc lũ chưa rút"- lãnh đạo phường Tây Nha Trang thông tin.

Hiện một số khu vực ở phường Bắc Nha Trang, phường Tây Nha Trang nước lũ đã dâng cao, có nơi hơn 1 m.

Đảm bảo tính mạng cho dân là trên hết

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ lụt, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu UBND xã, phường, đặc khu tiếp tục kiểm tra, rà soát ngay các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu kéo dài; chủ động triển khai di dời, sơ tán dân đến nơi an toàn theo đúng phương châm “4 tại chỗ”.

Ký ức kinh hoàng về trận lụt kinh hoàng đêm 20-11 vẫn còn hằn sâu trong tâm trí người dân Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đối với những khu vực đã được cơ quan chuyên môn cảnh báo ở mức nguy hiểm, phải khẩn trương hoàn thành việc sơ tán trước khi mưa lũ diễn biến phức tạp hơn.

Trường hợp người dân không chấp hành hoặc cố tình ở lại trong vùng nguy hiểm, chủ tịch UBND các xã, phường phải kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế theo đúng quy định, nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng cho người dân.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh được giao trách nhiệm huy động lực lượng, phương tiện đến các địa phương đang bị ngập lụt để hỗ trợ địa phương công tác di dời, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Sở Xây dựng sẵn sàng phương tiện để tham gia công tác sơ tán, ứng cứu khi có yêu cầu điều động của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chủ động theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện việc vận hành phù hợp với diễn biến thời tiết và các bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, bảo đảm tích nước phục vụ sản xuất, an toàn công trình và phòng, chống ngập lụt vùng hạ du.

Nhiều gia đình ở Nha Trang được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ tán đến khu vực an toàn trong sáng 4-12. Ảnh: XUÂN HOÁT

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thực hiện điều chỉnh giảm lưu lượng xả, điều tiết hợp lý nhằm cắt giảm đỉnh lũ, hạn chế thấp nhất nguy cơ ngập lụt cho khu vực hạ du.

Các sở, ban, ngành theo chức năng quản lý nhà nước, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương khẩn trương thực hiện sơ tán dân, đảm bảo an toàn cho người dân. Tổ chức trực 24/24 giờ, theo dõi chặt tình hình diễn biến của mưa lũ, thường xuyên báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo kịp thời.