Ông Lê Quốc Phong: Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên 08/01/2026 17:20

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ TP.HCM Lê Quốc Phong yêu cầu tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, phải chú trọng chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực phát triển Thành phố.

Chiều 8-1, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: THANH THÙY

Phát biểu chỉ đạo tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng Lê Quốc Phong đánh giá, năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM ghi nhận nhiều biến động về nhân sự lãnh đạo và tổ chức bộ máy do quá trình sắp xếp bộ máy, hợp nhất các đơn vị.

Dù vậy, đơn vị đã nỗ lực triển khai công việc theo chương trình đề ra từ đầu năm, điều chỉnh phù hợp thực tiễn địa phương và chuẩn bị chu đáo cho đại hội nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Quốc Phong cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Đảng ủy các cơ quan đảng đã luôn duy trì tốt vai trò tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP về các vấn đề hệ trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nhận định, năm 2026 là năm đầu nhiệm kỳ của các cấp Đảng bộ, chuẩn bị bước vào Đại hội XIV.

Đảng bộ TP.HCM cũng bắt tay vào năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, đòi hỏi sự tăng tốc ngay từ đầu năm, có những kết quả cụ thể để nhiệm kỳ 2025 – 2030 đột phá thực sự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng- ông Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Theo ông, Đảng bộ các cơ quan Đảng với 19 tổ chức cơ sở đảng, khoảng 6.000 đảng viên, gồm các đơn vị trực thuộc là các cơ quan tham mưu, mặt trận, tổ chức chính trị - xã hội, khối báo chí và Học viện Cán bộ. Ông đánh giá đây là đơn vị đóng vai trò quan trọng, tham mưu trực tiếp cho Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Vì vậy, yêu cầu đầu tiên là cần thực hiện tốt về công tác chính trị, tư tưởng. Đảng ủy các cơ quan Đảng cần quán triệt để cán bộ, đảng viên nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của mình về chuyên môn cũng như phát huy vai trò của đảng viên, vững vàng về tư tưởng.

Đồng thời, cần nắm bắt kịp thời dư luận nội bộ, đảm bảo khối cơ quan vững vàng nhất về bản lĩnh chính trị, không để phát sinh vấn đề tư tưởng. Đổi mới mô hình học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng yêu cầu triển khai có hiệu quả các nghị quyết và cụ thể hóa công việc. Cần đổi mới phương thức quán triệt Nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy theo hướng nhanh hơn, hiệu quả hơn, giúp đảng viên tiếp cận thông tin kịp thời, hiểu sâu, hiểu kĩ, nắm chắc quan điểm, định hướng.

Cùng đó, cần xây dựng chương trình hành động trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, cơ chế và phân công trách nhiệm rõ ràng theo tinh thần "rõ việc, rõ người, rõ tiến độ"; quan trọng nhất là phải tạo ra sản phẩm có hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành uỷ TP.HCM quyết định trao tặng Bằng khen cho 6 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 18; 2 tập thể đã đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025; 2 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2021-2025); 30 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2021-2025); 6 tập thể có thành tích tốt trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng năm 2025. Ảnh: THANH THÙY

Song song đó, cần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong hoạt động Đảng và chuyên môn, phấn đấu nằm trong nhóm đơn vị đi đầu, có sự chuyển động tốt về ứng dụng công nghệ.

Ông Lê Quốc Phong cũng yêu cầu củng cố tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt, khẩn trương kiện toàn bộ máy cấp ủy tại các đơn vị còn khuyết, không để kéo dài tình trạng chậm sắp xếp nhân sự.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực chất, gắn sinh hoạt chuyên đề với điều kiện công tác cụ thể của từng đơn vị để tạo sự sôi nổi; tháo gỡ khó khăn cho các mô hình tổ chức Đảng mới hoạt động.

Đảng ủy các cơ quan Đảng cũng cần lưu ý công tác phát triển Đảng viên, khắc phục hạn chế về tỷ lệ phát triển đảng năm 2025 (chỉ đạt 28% chỉ tiêu); phấn đấu đạt tỷ lệ 3 - 4% theo chỉ đạo của Thành ủy. Các cấp ủy cần có trách nhiệm hơn từ việc tạo nguồn phát triển đảng từ các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng thanh niên.

Đặc biệt, ông yêu cầu cần nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát và phòng chống lãng phí. Không chờ đến khi có vụ việc, vi phạm mới thực hiện kiểm tra, giám sát mà cần tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề để cảnh báo từ xa, phát hiện từ sớm các dấu hiệu vi phạm...

“Đặc biệt, phải tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Trong đó chú trọng tinh thần chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên để tạo nguồn lực phát triển TP.HCM”, ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh.