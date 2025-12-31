Thường trực Thành ủy TP.HCM: Không lãng phí cơ chế, chính sách đang có 31/12/2025 18:06

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nói, Quốc hội đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Nếu không tập trung thực hiện hiệu quả và xem đó là điều kiện để bứt phá chính là đang lãng phí các cơ chế, chính sách.

Chiều 31-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp của đảng bộ TP.HCM năm 2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp. Ảnh: THANH TUYỀN

Có cơ chế kiểm soát, thiết lập hệ thống theo dõi các dấu hiệu sai phạm

Dự và phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho rằng năm 2025 có nhiều biến động do quá trình sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính. Dù vậy, công tác nội chính, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn đảm bảo, ‘giữ nhiệt’, quyết tâm cao hơn, đảm bảo tiến độ giải quyết các vụ việc đã nhận diện. Qua đó duy trì, củng cố niềm tin trong dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự trên toàn địa bàn. Cùng đó, cơ chế phối hợp liên ngành vận hành hiệu quả, nhịp nhàng hơn.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, năm 2026 là năm khởi động cho nhiệm kỳ mới. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất cũng đã nêu rõ các quan điểm, mục tiêu thực hiện.

Vì vậy, ngành nội chính TP cần nhanh chóng xây dựng văn bản, cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo từ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, dựa trên các chỉ đạo từ Trung ương để vận dụng vào thực tiễn địa phương. Nâng cao nhận thức, quán triệt yêu cầu cao về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp trong toàn hệ thống.

Cũng theo ông, sau sáp nhập TP.HCM có quy mô lớn, tiềm năng lớn, có nhiều bứt phá nhưng đi cùng đó, cần có cơ chế kiểm soát, thiết lập hệ thống theo dõi sát sao, cảnh báo từ xa, phát hiện kịp thời các dấu hiệu sai phạm nhằm tránh xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Không lãng phí cơ chế, chính sách đang có

Bước sang năm 2026, ông Lê Quốc Phong cho rằng ngành nội chính TP.HCM cần tạo chuyển biến, khắc phục những khuyết điểm còn tồn tại.

Đi sâu vào từng lĩnh vực, ông nhắc đến tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội và cho rằng cần tăng cường công tác tham mưu, đảm bảo lãnh đạo kịp thời, không để xảy ra tình huống bất ngờ hay điểm nóng, vụ việc phức tạp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông cũng nhắc đến quyết tâm thực hiện mục tiêu "Thành phố không ma túy" mà Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã đề ra và yêu cầu cần tập trung mọi giải pháp để thực hiện hiệu quả, tạo nên một cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia. Từ đó đảm bảo an toàn, bình yên cho từng gia đình, từng người dân.

Với lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông cho rằng cần tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù từ Trung ương để tháo gỡ khó khăn, nhất là về về đất đai; tiếp tục tập trung tham mưu, giải quyết hiệu quả, dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài, nhất là vụ việc liên quan các dự án bất động sản.

Cùng với đó, tập trung giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở những vấn đề bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của người dân.

Hơn nữa, các cơ quan cũng cần thay đổi phương pháp tiếp dân theo tinh thần không để phát sinh thêm sự việc, sự vụ. Người đứng đầu cần tăng cường đối thoại, lắng nghe, có sự chia sẻ, thuyết phục người dân bằng cơ sở pháp lý vững chắc nhằm giải quyết thấu đáo, triệt để từ cơ sở

Cùng đó, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ chế phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc theo dõi, giải quyết các vụ việc, vụ án để có sự thống nhất trong cách tiếp cận các quy định và hướng giải quyết. Tăng cường công tác phối hợp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cũng nhấn mạnh việc cần tập trung phòng chống lãng phí.

Từ đó, ông yêu cầu giám sát chặt chẽ việc sử dụng cơ sở vật chất, nguồn lực sau sáp nhập. Đồng thời, rà soát, xử lý hiệu quả các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng xét xử; chú trọng công tác hòa giải cơ sở và đối thoại giải quyết tranh chấp.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: THANH TUYỀN

Ngành nội chính TP.HCM cũng cần xây dựng hệ thống dữ liệu tích hợp, công khai minh bạch thông tin nhằm rút ngắn thời gian xử lý công việc và hạn chế nguy cơ tiêu cực.

Nhấn mạnh TP.HCM sẽ trở thành “siêu đô thị”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong nói cần tinh thần quyết liệt để thực hiện mọi việc.

Vừa qua, Quốc hội đã bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, tạo sự bứt phá trong tương lai. “Nhưng nếu chúng ta không tập trung thực hiện hiệu quả và xem đó là điều kiện để bứt phá, phát triển nhanh thì chính chúng ta đang lãng phí các cơ chế, chính sách, điều kiện chúng ta đang có”- ông nêu.