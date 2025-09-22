Ông Nguyễn Hòa Bình: Gỡ khó cho các dự án tồn đọng, đưa hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế 22/09/2025 18:36

(PLO)- Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tin tưởng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng sẽ giúp đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế.

Ngày 22-9, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751, chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo 751 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hoà Bình tin tưởng việc rà soát, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng sẽ đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian tới. Ảnh: VGP

Rà soát, tháo gỡ khó khăn các dự án tồn đọng phải quyết liệt hơn

Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết hiện cơ quan này đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Nhiều ý kiến phát biểu tại cuộc họp nhấn mạnh chủ trương rà soát, gỡ khó cho các dự án tồn đọng phải được triển khai thực hiện quyết liệt hơn nữa bằng các giải pháp đồng bộ, xử lý vướng mắc thực tiễn. Qua đó sẽ đưa được một nguồn lực lớn vào nền kinh tế, phục vụ đắc lực cho mục tiêu tăng trưởng và phát triển, nhất là mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong nhiều năm tới.

Các đại biểu cũng cho rằng nguyên tắc thực hiện là tích cực, khẩn trương, tháo gỡ nhanh nhưng phải đúng quy định, sát tình hình thực tế; giải quyết, xử lý có tình, có lý, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa các sai phạm.

Đưa nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, cho biết Ban Chỉ đạo sẽ tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, tờ trình và có báo cáo tiếp thu giải trình của Đảng ủy Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị.

Theo ông Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ đã rất quyết liệt trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về tập trung gỡ khó cho các dự án. "Với việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, chúng ta đã thu được nhiều kết quả" - Phó Thủ tướng nói.

Cụ thể, đã khơi thông nguồn lực đất đai, tài chính lớn, đưa vào nền kinh tế. Cho đến nay, Chính phủ đã tháo gỡ theo thẩm quyền và chỉ đạo các địa phương gỡ khó cho 1.154 dự án với tổng giá trị theo đăng ký đầu tư khoảng 675.000 tỉ đồng và hàng trăm ngàn ha đất bị đóng băng.

Kết quả thứ hai được Phó Thủ tướng đề cập là chống được lãng phí, điển hình như hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 "đắp chiếu" 10 năm nay, giờ tháo gỡ, giải quyết được lượng tài sản rất lớn.

Tiếp theo là nhận diện được những bất cập của chính sách và thể chế, nhiều quy định không đúng, đặc biệt là các quy định về đất đai, đấu thầu, không liên thông với nhau. Từ đó, có thể hoàn thiện chính sách.

Kế đó, không hợp pháp hóa cho sai phạm, tất cả các trường hợp sai phạm đã được thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định. Niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối rất đúng đắn của Đảng được củng cố; giúp nhiều doanh nghiệp tránh nguy cơ phá sản, giải quyết được công ăn việc làm...

Khẳng định tinh thần phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn cho các dự án, Phó Thủ tướng Thường trực cho biết vướng mắc chủ yếu là do trình tự thủ tục và quy định không hợp lý. Các quy định pháp luật mới được ban hành đã tháo gỡ được những vấn đề bất hợp lý trước đây. Với kết quả thí điểm của Kết luận 77 và Nghị quyết 170, các địa phương đều đề nghị cho phép áp dụng mở rộng cơ chế này.

"Các quy định pháp luật mới được ban hành đã tháo gỡ được những vấn đề bất hợp lý trước đây", Phó Thủ tướng Thường trực nói. Ảnh: VGP

"Nghị quyết 170 chỉ cho phép ở năm tỉnh, thành phố. Đây là bước đi thận trọng, cần thiết để chúng ta có kinh nghiệm mở rộng ra quy mô toàn quốc" - Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Ông cũng đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các cơ quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị. Phó Thủ tướng Thường trực tin tưởng chủ trương này sẽ được thực hiện thành công, đưa được nguồn lực hàng triệu tỉ đồng vào nền kinh tế trong thời gian từ nay đến đầu năm tới.