Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn tiếp tục thị sát 5 dự án trọng điểm 21/09/2025 16:31

(PLO)- Tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn trong ngày chủ nhật tiếp tục thị sát loạt dự án trọng điểm, động lực trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày 21-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đi thị sát, kiểm tra tình hình thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn TP.

Ông Phạm Đức Ấn (bên phải) nghe báo cáo về hai dự án cảng Liên Chiểu và Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Ảnh: PV

Tại hai dự án là cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung và Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng khẳng định đến thời điểm này, cả hai dự án đều cơ bản đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, dự án cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành hơn 93% khối lượng theo hợp đồng. Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thi công hơn 75% khối lượng.

Tại công trường, Chủ tịch Đà Nẵng biểu dương tinh thần làm việc, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ sư và công nhân thi công các dự án này trong thời gian qua.

Ông Ấn đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng cùng các nhà thầu tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong thời gian đến để thi công hai dự án nói trên đảm bảo hoàn thành theo như tiến độ đề ra.

Tại dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân, Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu nhà thầu có phương án phòng chống sạt lở đất, đá trong quá trình thi công, nhất là khi mùa mưa đã cận kề.

Chủ đầu tư dự án được đề nghị nghiên cứu và tuân thủ chặt chẽ việc đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt Bắc – Nam và Quốc lộ 1 nằm gần dự án.

Chủ tịch Đà Nẵng yêu cầu các dự án triển khai thi công đảm bảo tiến độ. Ảnh: PV

Với dự án Khu thương mại tự do Đà Nẵng ở vị trí số 1 và số 2, Chủ tịch Đà Nẵng đề nghị các sở ban ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ để triển khai các thủ tục và công việc tiếp theo.

Một dự án nữa là Khu tái định cư phục vụ các dự án ở khu vực Tây Bắc TP, tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch tổng thể hơn 136 ha (phường Liên Chiểu và phường Hòa Khánh).

Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm phục vụ tái định cư cho công tác đền bù giải tỏa Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Chủ tịch Đà Nẵng nhấn mạnh việc đầu tư dự án Khu tái định cư phục vụ các dự án ở khu vực Tây Bắc TP rất cần thiết, cấp bách để đáp ứng kịp thời tiến độ triển khai xây dựng các khu chức năng phục vụ Khu thương mại tự do.